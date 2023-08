Un hombre salva la vida a una niña al pararla con su cuerpo tras caer desde un quinto piso

Italia tiene un nuevo héroe. Un hombre de 37 años, Mattia Aguzzi, ha recibido el reconocimiento del país después de salvar la vida a una niña de tres años que cayó desde un quinto piso. Incluso la primera ministra, Giorgia Meloni, ha reconocido el acto heroico de Mattia. “La historia de una niña que cayó desde el quinto piso de un balcón de un edificio en Turín podría haberse convertido en una tragedia, pero gracias a la prontitud de Mattia Aguzzi, que la vio caer y la agarró en el aire, su vida se salvó. Mucho honor y gratitud a este joven héroe”, ha señalado en la red social X, antes Twitter.

Mientras iba paseando por la calle con su novia, Aguzzi escuchó los gritos de una persona desde un edificio, y al alzar la vista vio a una niña que estaba asomada a la cornisa de un quinto piso.

Ante el peligro inminente, el hombre se apresuró a estimar la trayectoria de la caída de la pequeña. De este modo, cuando ella cayó, se puso justo debajo, parando y evitando con su cuerpo lo que hubiera sido una muerte segura.

La niña, que cumplirá cuatro años en septiembre, se encuentra bien y solo presenta heridas leves.

En declaraciones al diario italiano "Corriere della Sera", Aguzzi indicó que fue un cúmulo de casualidades lo que provocó que estuviese en ese lugar en el momento exacto. Residente en otra ciudad italiana, se encontraba en Turín el fin de semana visitando a su novia, que reside próxima al edificio: “Salimos juntos para ir a ver a mi prima, que me había llamado para decirme que comprara pan. No creo en el destino, pero si no hubiera recibido esa llamada, nunca habría pasado por allí”, señaló a los medios.

La pequeña no estaba sola en casa, pero en un momento dado se quedó jugando sin vigilancia de sus padres, que estaban realizando tareas en la casa. En declaraciones a los medios italianos, los progenitores han explicado que estaban limpiando en otra habitación mientras la niña se encontraba jugando. La persiana de la habitación donde estaba la niña estaba casi bajada, pero la menor logró pasar por debajo y llegar al balcón, donde se subió a una tumbona y se sentó sobre una cornisa de hormigón con las piernas colgando en el aire, sin percatarse del grave peligro.

En el momento en que vio el peligro, Mattia Aguzzi asegura que reaccionó “instintivamente”. “Yo también comencé a gritar. Le dije que se quedara quieta, que no se moviera, pero no me escuchó. En ese momento me puse en su trayectoria. Traté de imaginar el punto donde podría caer y me coloqué allí. En mi mente veo la imagen de la pequeña con los brazos en alto, tratando de agarrarse, pero luego el peso la arrastró hacia abajo. No hubo tiempo para pensar”, ha señalado al Corriere Della Sera, explicando que abrió los brazos esperando atraparla.

“Rebotó en mi pecho y la inmovilicé por un momento, pero el impacto fue fuerte y ambos caímos”. Con el impacto ambos se precipitaron hacia adelante. Aguzzi quedó en el suelo con un “fuerte dolor” en el pecho, en “un par de segundos interminables” tras los cuales la niña empezó a llorar y él pudo respirar aliviado. El joven considera que no es ningún “superhéroe”, ya que “cualquiera hubiera intentado” salvar a la niña.

Ante lo sucedido, muchos medios de comunicación italianos han recogido lo sucedido y el final feliz de la historia gracias a la intervención del joven.

Posteriormente Aguzzi ha visitado a la niña en el hospital para preocuparse por su estado de salud. Fue un breve encuentro, “para no molestar”, según ha declarado.

En el centro médico pudo encontrarse además con los padres de la menor, un matrimonio turinés de 47 y 33 años, que hoy no dejan de dar las gracias al “ángel” que salvó a su hija.