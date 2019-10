La ludopatía nos lleva a la ruina

En España, el 20% de los jóvenes es adicto al juego. Lo que más preocupa es que muchas casas de apuestas están ubicadas al lado de los centros escolares. Y como en todo, también en esto del juego hay campeones. Y en este caso están en nuestras antípodas, al lado de Nueva Zelanda. Australia es el país en el que la gente pierde más dinero en el juego.

En un promedio, el monto asciende a unos 1.100 dólares anuales por habitante. Desde el otro lado, del lado de los que hacen dinero con este negocio, apuntan que, como muchas otras actividades, tiene sus efectos positivos para la sociedad. Crea fuentes de trabajo y le permite al Estado recaudar recursos que luego puede volcar a los más necesitados. Entre los nuevos hábitos de conducta familiar y social que lleva aparejado un menor control de los padres y una mayor autonomía de los menores, el juego se ha colado. Inmaduros y expuestos a todo tipo de ofertas hedonistas, el juego puntúa.

No es casual que los menores de 25 años son el grupo social que más ha aumentado en el registro de ludopatía. Urge una legislación que salvaguarde en primer lugar a esos jóvenes. No es una cuestión de libertad. Es un tema de formación y cultura. De educación. Los «valores» del juego no existen. Sus consecuencias sí. Y demasiados ciudadanos las padecen.