Ondas "glam" y melenas años '90: las propuestas de Cheska para los looks de estas navidades

Las fechas más especiales del año están a la vuelta de la esquina y muchos ya tienen en la cabeza los looks que lucirán con la familia en Navidad o para despedir el año. Si todavía no te has decidido, el mítico salón de peluquería Cheska, situado en el corazón del barrio de salamanca de Madrid, te propone una colección de fiesta que pone el acento sobre las dos claves infalibles de un cabello perfecto, tanto para el día a día como para las noches más festivas: un corte y un color impecables.

“Con un color bonito y un corte de diseño, el día de la fiesta puedes cambiar de una forma muy fácil y lucir súper glamurosa de una forma muy sencilla”, explica María Baras. La directora creativa de Cheska enfatiza la importancia del corte y el color, que serán la base perfecta sobre la que crear un look de fiesta de una forma fácil y sencilla sin necesidad de hacer grandes cambios o pasar horas en el salón de cara a Nochebuena, Navidad o Fin de Año. Así, nos presenta cuatro propuestas de lo más versátiles, acordes con todos los largos y es.los.

El mítico corte "pixie"

Este "pixie mullet" es un look corto con textura y con un flequillo protagonista que da muchísimo juego y se puede lucir de innumerables maneras, partiendo de dos vertientes opuestas que son absoluta tendencia: volumen despeinado o look limpio con un toque masculino.

“Puedes llevarlo con volumen y un aire despeinado, forzando un poco con las manos y creando ondas, o bien dibujar las ondas con una tenacilla o una plancha y texturizador para conseguir más cuerpo; o todo lo contrario: súper pegadito con efecto wet o engominado, para un aspecto un poco más masculino o un look muy pulido”, explica María Baras.

Corte pixie Cheska

Melenas midi

Las melenas medias con flequillo, tanto flequillos marcados como flequillos largos estilo cortina y con capas que marcan y dan volumen y textura al cabello quedan preciosas peinadas lisas con movimiento y también con ondas, o en recogidos tanto altos como bajos dejando algunos mechones sueltos, de una forma muy natural y sencilla, con un aire muy desestructurado. Con estos cortes, cambiar de look en un abrir y cerrar de ojos es de lo más simple.

Recogido melena midi Cheska

Bob y media melena

Tanto los cortes estilo "bob" en general como el "french bob" y las medias melenas se siguen llevando con movimiento y con ondas, pero también se pueden hacer pequeños semirrecogidos que permitirán cambiar de look de forma muy sencilla. Se adaptan a todos los estilos, del más minimalista al más romántico, aportando un punto más festivo, y junto con la onda permiten crear un look diferente para las fechas señaladas. “Muchas veces la gente tiende a pensar que con una media melena no hay muchas opciones, pero nada más lejos de la realidad: te puedes hacer una onda, llevarlo todo para atrás, hacer un semirrecogido…”, asegura María Baras.

Bob Cheska

Melenas estilo años '90

Las melenas largas se llevan súper capeadas, y peinadas con aires noventeros, con mucho volumen, cuerpo y movimiento: “El clásico brushing de las supermodelos de los 90 ha vuelto”, desvela María Baras. “La melena llena de movimiento y de capas con un aire noventero favorece a todas las edades y nos encanta”, añade.

Otra de las apuestas seguras de Cheska de cara a estas fiestas son las ondas marcadas: “La onda glam muy limpia y pulida hacia atrás es un clásico que gusta siempre y que queda súper bonito”. María Baras añade que hay ciertos vestidos o joyas que exigen despejar el cuello, y un recogido bajo o una coleta es un peinado de fiesta con el que nunca fallas. “Las coletas son otro eterno enamoramiento que tenemos en Cheska, con los flequillos, mechones sueltos y jugando a hacer nudos o dibujos sencillos pero elegantes que aportan un aire diferente”, añade.

Eso sí, desde el mítico salón de peluquería nos recuerdan que además de acertar con el corte y el color, es fundamental que el cabello esté sano. Para ello, en Cheska cuentan con una amplísima carta de tratamientos que cubre todas las necesidades y asegura un pelo tan bonito como saludable, tanto de cara a las ocasiones especiales como para el día a día, como el tratamiento de proteínas, uno de los más demandados en Cheska, que recupera la fibra capilar al instante, y combinado con un gloss aporta al cabello ese extra de brillo que tanto luce en Navidades. Y si estás buscando ideas para regalar en Navidad, con nuestras tarjetas regalo, en las que se pueden incluir tanto servicios de corte y color como tratamientos; así como con los packs personalizados de productos premium, acertarás seguro.