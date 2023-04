¿Qué les pasa a nuestros niños?

De todo lo que he leído al respecto, lo que me resulta más convincente, que no menos amargo, de que casi un veinte por ciento de nuestros niños se autolesionen es lo siguiente: aunque parece que no existe una causa clara, todos los expertos están de acuerdo en que los muchachos que se autoagreden, ya sea con cortes, puñetazos, introducción de objetos, tirones de pelo, etcétera, lo hacen porque sufren un impulsivo dolor emocional. Este dolor, según cuentan ellos mismos, puede venir porque se sienten solos, inútiles, vacíos, incomprendidos, ansiosos, o temerosos ante las relaciones con los demás. Otros tantos se sienten abrumados por las responsabilidades escolares y familiares -los famosos y apabullantes deberes y la bronca de los padres cuando no los hacen- Otros muchos niños y adolescentes sienten ira ante lo que no comprenden, frustración por no ser como son sus semejantes en las redes sociales, rabia por sentirte diferentes a la mayoría, envidia por no poder tener lo que tienen otros… En fin, algo que nos pasa a todos, pero que las criaturas con su lógica inmadurez no saben gestionar emocionalmente y deciden castigarse por ello. Inconscientemente, sufren también por no poder controlar apenas aspectos de su vida, por lo que la autolesión, aún sin fines de suicidio, puede ser una forma de que al menos tomen el control de su cuerpo. Me parece tan triste y preocupante este asunto... Porque queridos míos, lo que demuestra esta realidad es que lo estamos haciendo enormemente mal. Y que ya no solo nos cargamos nuestro futuro destruyendo el planeta, también estamos destruyendo a los que tienen que habitarlo en el porvenir. ¡Qué sociedad civilizada hemos hecho en la que la mayoría somos enfermos mentales! ¡Qué nos ha llevado por el camino de la destrucción! Ya los sabios sociales, que son muy pocos, están dando alternativas urgentes. Una de ellas y primordial es el cambio radical de la educación. Se lo cuento en el próximo, si me lo permiten.