Recupera el brillo de tus utensilios de cocina con estos trucos de limpieza

Cocinar puede ser una actividad llena de retos. A veces, nos encontramos en situaciones donde tenemos una multitud de tareas que atender y un tiempo limitado para llevarlas a cabo. En otros momentos, podemos estar tan inmersos en el último episodio de nuestra serie favorita que perdemos la noción del tiempo. En ambas circunstancias, es sencillo cometer deslices en la cocina. Uno de los errores más frecuentes y exasperantes es dejar el tiempo demasiado tiempo en el fuego y quemar la comida.

Cuando esto ocurre, no solo arruinamos un plato delicioso, sino que también nos vemos frente a la tediosa tarea de limpiar los utensilios de cocina chamuscados. Sin embargo, no te preocupes, existen métodos para manejar esta situación y devolver tus ollas y sartenes a su perfecto estado, tanto en la parte interna como externa.

Limpiar el interior

Hay muchos remedios caseros que pueden dar buenos resultados como el bicarbonato, el detergente de lavavajillas, el limón o -incluso- un refresco de cola. Sin embargo, existe una técnica muy simple y siempre da unos resultados estupendos. Para limpiar de esta forma los restos carbonizados de comida del fondo de nuestra olla, solo necesitaremos un estropajo de cocina, vinagre blanco y un poco de sal de mesa.

Existe una técnica japonesa que es muy simple y que siempre da unos resultados estupendos para limpiar una olla quemada Dreamstime Dreamstime

Aplicaremos una capa de sal sobre el fondo de la olla y luego añadiremos un chorrito de vinagre blanco… dejando la mezcla reposar durante unos 15 o 20 minutos. En este tiempo, ambos productos harán su efecto e irán despegando los alimentos quemados del metal. Después, frotaremos con la esponja tratando todas las zonas que estén quemadas. Y ya solo tendrás que aclarar y observar los magníficos resultados.

Eso sí, hay una precaución que siempre debemos tener en cuenta: si tenemos que limpiar cualquier olla, cacerola o sartén que tenga un recubrimiento antiadherente, no podemos utilizar el estropajo. Porque la arruinaremos para siempre. En lugar de eso, deberemos dedicarle un poco más de tiempo y esfuerzo a frotar con una esponja menos agresiva.

Limpiar el exterior de las cazuelas, ollas y sartenes

La diferencia fundamental entre limpiar el interior y el exterior de una olla, una cazuela o una sartén, es que cuando nos enfocamos en la limpieza exterior, no tenemos que preocuparnos tanto por rayar la superficie. Esto se debe a que la parte externa de nuestras ollas y sartenes no requiere mantener una capa antiadherente, a diferencia del interior. Por lo tanto, en este proceso de limpieza podemos permitirnos ser un poco más agresivos:

Primero, deberás darle la vuelta a la sartén y comenzar a raspar con un pedazo de lana de acero. Este paso te ayudará a quitar las manchas más superficiales que se han adherido al metal. Luego, espolvorea una cucharada de sal y otra de bicarbonato sobre la parte trasera de la sartén. Estos ingredientes naturales son muy efectivos para ayudar a despegar la grasa y la suciedad.

A continuación, aplica un poco de jabón líquido sobre la capa de sal y bicarbonato. Con la ayuda de la lana de acero, frota con energía. Verás cómo poco a poco la suciedad va desapareciendo. Retira los restos, limpia muy bien la superficie con agua y jabón y, una vez esté seco, vuelve a añadir otra cucharada de bicarbonato.

Fotografía recurso de una cazuela Uwe Conrad Pixabay

Después, cubre el exterior de la sartén con una toalla empapada en vinagre blanco y deja que esta mezcla actúe durante toda la noche. El vinagre blanco es un limpiador natural muy efectivo que ayudará a soltar las últimas manchas. Pero si además reacciona con el bicarbonato, su efecto conseguirá despegar la quemazón del metal. Por último, retira la toalla y limpia con un paño húmedo. Notarás cómo tus ollas y sartenes están como nuevas.

Por último, debemos recordar que, por muy sencillos y eficientes que sea limpiar nuestros cacharros de cocina utilizando estos métodos, no queremos que esto nos vuelva a ocurrir en el futuro. No solo porque habremos destrozado la comida que intentábamos sacar adelante y porque tendremos que invertir tiempo y esfuerzo en limpiar el desastre; sino que -además- también habremos deteriorado los materiales de los cacharros. Por ese motivo, es importante colocar una alarma que nos obligue a prestar atención a la cocina. No hay mejor prevención que cocinar con cuidado.