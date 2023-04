El Senado insta al Gobierno a crear organismos que aligeren las listas de espera

El Pleno del Senado ha aprobado hoy, con 123 votos a favor, ninguno en contra y 128 abstenciones, una moción del Grupo Mixto que instaba al Gobierno a impulsar la creación de organismos que contribuyan a aminorar la carga sanitaria y aligerar las listas de espera de los centros de salud.

El senador del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, ha aclarado que la moción se ha presentado a iniciativa del Colegio de Enfermería de Zaragoza con el objetivo de "caminar hacia un nuevo modelo sanitario que garantice una atención más cercana al paciente, con el máximo respeto a las CCAA en su ámbito competencial".

Según Sánchez-Garnica, los datos actuales ponen de manifiesto que el modelo sanitario actual "no es sostenible y, lo que es más importante, no mejora la salud de la población". A su juicio, las soluciones pasan no tanto por redefinir los roles de los distintos profesionales, sino por "dar un viraje importante a la gestión del sistema".

Además, el senador ha advertido de un "futuro no muy halagüeño" para la sanidad, tanto por el envejecimiento poblacional como por el aumento de las enfermedades crónicas entre la población más joven debido a los "hábitos de vida poco saludables". En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar el avance de los cuidados en los sistemas de salud, informa Efe.

Para ello, ha propuesto "facilitar" que los profesionales sanitarios cualificados y preparados, como los enfermeros, asuman las funciones de atención a los pacientes en los centros de salud. "No se trata de asumir funciones médicas, sino de cuidado, y con ello se conseguiría racionalizar la atención médica y descargar de funciones innecesarias a los médicos, que deben dedicar toda su energía y todos sus conocimientos al diagnóstico y al tratamiento de patologías", ha instado Sánchez-Garnica.

En su intervención, ha pedido dirigir la estrategia de la sanidad en la visión de la promoción, la prevención y la autorresponsabilidad de la población por su salud. "Estas funciones son las propias de la enfermería y, por los datos que hemos tenido, su desarrollo puede suponer no solo una sanidad sostenible, sino una mejora real de la salud de la población".

Por todo ello, ha propuesto la creación en las diferentes autonomías de las Direcciones Generales de Cuidados y Humanización u otros organismos similares. "Son varias las CCAA que han ido incorporando en sus estructuras de gestión el liderazgo de los cuidados y la humanización, sirviendo además de enlace entre el nivel asistencial y el social, que a veces van entrelazados", ha explicado.

Según el senador, para el cambiar el enfoque en una organización, hay que realizar no solo un cambio de sus profesionales, sino también en organismos de gestión que las dirigen. "Supondría un avance importante para impulsar y mejorar los cuidados del sistema sanitario público", ha insistido.