Simón Pérez, el de "¡a tipo fijo!", sale del psiquiátrico con alta voluntaria horas después de ingresarse por sus adicciones

"Estuve en el médico, sí, estuve ingresado, sí. Me dieron el alta esta tarde", admitió con voz quebrada. "Salí de ahí sin avisar a Silvia. Me encerré en el altillo, en el desván, y me puse a hablar con gente que me donaba para bocatas de pollo", relató, haciendo referencia a las contribuciones económicas de su audiencia.

El streamer explicó que, para evitar la tentación de hacer directos, prefirió que sus seguidores creyeran que seguía ausente. "Si supierais que estoy aquí, me empezaríais a ofrecer dinero, y yo no iba a aguantar sin conectar. Hasta el lunes, Silvia se iba a encargar de todo", confesó. Sin embargo, al final, su necesidad de interactuar con el público pudo más que su voluntad de seguir las indicaciones médicas.

Tampoco hay que darle tantas vueltas. ¿Qué gano yo con esto?

Sus declaraciones desataron una mezcla de apoyo y críticas entre sus seguidores. Mientras algunos le animaron y agradecieron su transparencia, otros cuestionaron que, a pesar de reconocer sus problemas, priorizara el contacto con la audiencia sobre su propia recuperación.

Por ahora, Silvia, su pareja y principal apoyo detrás de cámaras, no ha hecho declaraciones públicas. Según fuentes cercanas, su entorno está valorando cómo garantizar que cumpla con las pautas necesarias para su bienestar.