Sobrevivir como profesora de escuela infantil

Laura se levanta cada mañana para cuidar y enseñar a los hijos de muchas otras mujeres. Lo hace encantada, con una sonrisa. Es su vocación. Desde pequeña sabía que quería dedicarse a ello. Sin embargo, la implicación que ella tiene con su trabajo no se corresponde con el sueldo que recibe a final de cada mes. De media, las profesoras -son mujeres en el 95% de las ocasiones- de escuela infantil -hace tiempo que quedó en desuso el término guardería- cobran 800 euros por 38 horas cada semana. Un sueldo que no se ha incrementado en los últimos años. Por todo esto, Laura decidió hacer huelga hoy. Mientras los pequeños de dos años a los que cuida preguntaban por ella en clase, ella se manifestó junto a otras compañeras para reclamar una mejora de sus condiciones. “Quieren que firmemos un convenio nuevo de 930 euros. Con eso no vivimos, sino que sobrevivimos”, denuncia.

Así, educadoras infantiles de 0-3 años se han unido en unos paros y protestas sin precedentes en el sector para decir "basta" a unas condiciones laborales que creen "indignas" por su formación y responsabilidad. Los paros han sido secundados en un 80 % de media en toda España, según Comisiones Obreras, único sindicato convocante, mientras que la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) ha cifrado el seguimiento en menos de un 2 % en las escuelas infantiles privadas.

Las protestas han tenido lugar un día antes de que se firme el próximo convenio colectivo para cerca de 80.000 trabajadoras de más de 10.000 centros, tanto privados como públicos pero de gestión indirecta, pues las distintas administraciones establecen una concesión con una entidad privada. Acade aseguró que el convenio a firmar cuenta con el preacuerdo entre patronales y UGT, USO Y FSIE, que representan a más de un 60 % de los trabajadores, aunque han señalado que apuestan "por la negociación y el diálogo con todos los interlocutores sociales". "Los 930 euros brutos que el nuevo convenio pretende establecer de salario base para las educadoras es muestra del ninguneo y desprecio hacía un colectivo con retribuciones congeladas desde hace más de siete años", ha criticado por su parte CCOO.

Un sueldo que no alcanza los mil euros y para el que, no obstante, exigen un nivel alto de formación. “Nos piden estudios universitarios, nivel alto de inglés, conocimientos específicos para niños con necesidades especiales... Tenemos muchas responsabilidades”, insiste Laura. Como explican estas maestras, “la ratio de alumnos por docentes en niños de 2-3 años es de 20 por profesora, en 1-2 es de 14 y en bebés es de 8 por profesora”, describe Laura. Y no sólo eso, “tenemos que hacer programaciones mensuales y anuales para el Ministerio y que vean nuestros objetivos”. Y otra parte de su trabajo a la que no se le da el valor que requiere son las actividades extraescolares. “Las hacemos sin remunerar, por amor al arte, así como talleres y excursiones”.