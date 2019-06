Un nuevo mercado laboral: las empresas piden perfiles tecnológicos

Ese sería uno de los múltiples cambios que deban afrontar las corporaciones. Otro va dirigido a las habilidades que se le exijan a los empleados. Tendrán que fomentar las que no poseen, de momento, los robots o la Inteligencia Artifical, las llamadas «soft skills» o como prefiere denominarlas Alcántara, las competencias sociales. Según él, éstas están relacionadas «con la actitud de los directivos y la cultura de las empresas». Es decir, si los jefes quieren que sus trabajadores sonrían, tendrán que ser ellos quienes se lo inculquen.

No obstante, para que empiecen con la mejor orientación posible y el margen de equivocación se reduzca, Juárez opina que, previamente «los estudiantes deberían tener experiencias en contextos reales». Y que las empresas se acostumbren a tener gente tan joven en sus lugares de trabajo porque unos años después podría formar parte de su plantilla.

El propio Juárez realizó una apreciación relevante a la hora de abordar este tema. «Es difícil aventurar cuáles serán las profesiones del futuro, pero sí hay algunos patrones. Por ejemplo, todas tendrán un vector tecnológico y combinarán distintas ramas de conocimiento», admitió. Ya no existiran las humanidades por un lado, y las ciencias por otro. Convivirán en un mismo puesto de trabajo, así que un empleado debe tener la mejor formación posible en ambas vertientes.

Competencias básicas

Sin embargo, según Alcántara, no hay que aprender profesiones, sino a ser profesional. Esto quiere decir que, a través de los conocimientos adquiridos, uno puede desarrollar su propio empleo innovador. Es el caso de una traductora que creó una aplicación mediante la que poner en contacto a los traductores jurados.

Pero hay que espabilar y no esperar que desde la política fomenten a los ciudadanos a formarse en profesiones tecnológicas. David del Val asegura que «en Telefónica solemos decirle a la gente que cada uno es dueño de su propio futuro, que no tenga que venir la administración a decirte que debes aprender a programar».

Liderazgo

Durante el debate, el público pudo realizar sus preguntas, y una de las que salió a colación iba diriga al liderazgo de los equipos profesionales. A veces cuesta encontrar a alguien que quiera ascender a un puesto de mando, pues requiere tomar una responsabilidad que no todo el mundo desea porque, además, su sueldo ya le es suficiente. «Hay gente que no está dispuesta a manejar aunque le pagues más, no quiere gestionar personas y hay que aceptarlo», explica Alcántara.

Por último, Andrés quiso trasladar un mensaje de confianza sobre esta nueva era. Confesó que «cuando se piensa en el mercado laboral del futuro no son pocos los que aclaman que las nuevas tecnologías, IoT, Inteligencia Artificial, los robots quitarán el trabajo a las personas. De hecho, según la OCDE, España tiene un 22% de empleos en riesgo de automatización». No obstante, añadió que «hay otra vertiente de pensamiento que asegura que las máquinas se ocuparán de tareas mecánicas y se crearan nuevos puestos de trabajo como por ejemplo especialistas en crear, desarrollar y evolucionar la tecnología».