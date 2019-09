La panacea para aquellos que quieren aprovechar los días al máximo es poder dormir pocas horas para no perderse nada, pero el cansancio hace mella y, en ocasiones, estragos con los que osan dormir menos de seis o siete horas. Pero eso puede llegar a cambiar gracias a la investigación de Ying-Hui Fu y su equipo.

Los investigadores estudiaron los genes de 12 miembros de una familia que duerme tan solo 4,5 horas por noche y no se sienten cansados. Cuando criaron ratas con la misma mutación de un gen llamado ADRB1, dormían unos 55 minutos menos por día y lo relacionaron con la protuberancia dorsal que regula el sueño. En ratas normales, las células cerebrales que usaban este gen estaban inactivas durante la mayoría de las etapas del sueño, pero se activaban cuando permanecían despiertas. En las mutantes estas células estaban más activas durante la vigilia.

Según Fu, en declaraciones a la revista New Scientist, los resultados sugieren que las células cerebrales que usan ADRB1 promueven el sueño y las variaciones en este gen influyen en cuánto tiempo podemos permanecer despiertos cada día. Además, estas mutaciones no parecen estar asociadas con ninguna consecuencia negativa para la salud. “La mayoría de los que duermen poco de forma natural están muy contentos con su patrón de sueño, por lo general aprovechan al máximo su tiempo extra”, dice Fu. Parece que estas mutaciones son muy recientes y aún no han adquirido todo su potencial. Aunque reconocen que está muy lejos la posibilidad de elaborar medicamentos que utilicen estas propiedades, si que en un futuro podremos reducir la cantidad de sueño que necesitamos para encontrarnos bien y no perdernos nada.