Vigo pregunta a sus ciudadanos por el humo de las playas

La cruzada contra el tabaco suma un nuevo capítulo en su libro histórico. A los anuncios desagradables en las cajetillas, subida de precios y cada vez más prohibiciones de uso en diferentes sitios, parece que Vigo quiere sumar otra zancadilla al catálogo que acompaña al fumar: el alcalde de la localidad Abel Caballero ha lanzado una consulta no vinculante para preguntar a la ciudadanía si quiere que las playas vigueses, así como el estadio de Balaídos, sean considerados como espacios libres de humos.

La “encuesta” se divide en dos preguntas diferentes; una, que si se desea que en el estadio de fútbol no se fume; y otra, con el mismo contenido pero cambiando el componente geográfico por las playas de Vigo. Las preguntas permanecerán en la web del Concello de Vigo alrededor de unas tres semanas “para conocer la opinión de la gente”, reza el comunicado. Salga lo que salga y decida Abel Caballero lo que decida, el alcalde ha querido remarcar que una posible prohibición no se aplicaría en verano porque no hay tiempo para tramitar la ordenanza.

En declaraciones a los medios, el regidor explicó que “la prohibición de fumar en locales fue un éxito extraordinario que hoy tiene el acuerdo de la sociedad”. Además, dijo que veía necesario “sensibilizar en las playas por varias razones; por la situación de los fumadores pasivos; las colillas; y el factor contaminante de los filtros de los cigarrillos”.

Lo cierto es que Galicia es la Comunidad Autónoma que con más playas libres de humo cuenta con 79, pertenecientes a 45 ayuntamientos diferentes. Le sigue Cataluña, una de las primeras en comenzar a prohibir el fumar en las costas (2006), con 8 playas, y luego Murcia, con 7 playas. En Andalucía sólo se prohíbe fumar en las playas en la playa de Motril y en Canarias, sólo las costas de Gran Canaria representan este grupo de zonas costeras sin humos.