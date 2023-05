Webinar sobre violencia de género de Antena 3 y Mutua Madrileña

Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, a través de su iniciativa de Responsabilidad Corporativa «Contra el maltrato, Tolerancia Cero», han organizado en el día de hoy un webinar sobre violencia de género al que se han unido más de 200 institutos y 10.000 alumnos de centros de Educación Secundaria de España. La iniciativa ha tenido lugar en el IES Ramiro de Maeztu de Madrid, donde han acudido presencialmente un centenar de estudiantes. El acto se ha podido seguir en directo desde jovenescontraelmaltrato.com, donde está disponible para su visualización gratuita.

Dirigido al público adolescente, #JóvenesContraElMaltrato estuvo conducido por Esther Vaquero, presentadora de Antena 3 Noticias, y ha contado con la participación de la Policía Nacional, concretamente con la agente Laura Barral, destinada en la Unidad Central de Participación Ciudadana y policía especialista en violencia de género, igualdad, delitos contra la libertad sexual, acoso y ciberacoso, así como seguridad TIC, entre otras materias. También ha intervenido la influencer Marina Rivers y María Gambara, orientadora del IES Ramiro de Maeztu.

Barral ha manifestado que «es muy raro que un caso de violencia de género no se repita, sino que es cíclico y no empieza por una bofetada; detrás hay violencia psicológica, económica y de otros motivos». La policía especializada ha enfatizado, además, la relevancia que están cobrando los dispositivos móviles en la violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes: «Estamos viendo que, en vosotros, los jóvenes, los casos de violencia de género se ejercen por este medio».

Seguidamente, enumeró una serie de situaciones para mantenerse en alerta y seguir pautas para detectarlas: «El caso más típico es el cibercontrol (control por parte de uno de los miembros de la pareja a través del móvil o la tecnología), también la geolocalización (que invade la intimidad de la otra persona) o el sexting (envío voluntario de imágenes con contenido sexual). Estos comportamientos, además de violencia de género, son delito», remarcó.

«El mero hecho de hacerse una foto de este tipo conlleva un riesgo, como que pierdas el móvil o que la envíes sin querer, algo de lo que puedes no controlar las consecuencias», ha insistido Barral. Por eso, ha subrayado que hay que extremar precauciones «cuando tu pareja te insiste en que le envíes una foto tuya o te pide las contraseñas». Para finalizar, hizo un llamamiento a los adolescentes: «Si veis que vuestros compañeros están sufriendo, debéis ponerlo en conocimiento de la policía».

Marina Rivers inició su exposición asegurando haber «sufrido violencia y acoso masivo en redes sociales», y aseguró que «a mí nadie me contó que los celos no son amor y que una persona celosa jamás te va a querer». En esta línea, insistió en que «que te revise el teléfono, te diga cómo vestir o cuándo tener relaciones si no te apetece es violencia de género».

Finalmente, la orientadora del IES Ramiro de Maeztu, María Gambarra, señaló que «notamos que la microviolencia está cada vez más banalizada y normalizada», por lo que «hay que dar un paso más y trabajar en el plano de la igualdad».

El objetivo de la presentación fue informar a los jóvenes sobre la importancia de la gravedad de la violencia de género entre las personas de su edad, por lo que se trataron diversos temas sobre esta lacra, como la violencia física y psicológica, incluyendo conductas relacionadas con los celos y el dominio, el cibercontrol o la violencia sexual online.