Brutal pelea involucra al famoso trapero Yung Sarria y al Dj de una discoteca: "Estaba pinchando y me has tocado el plato tete"

Un video que recientemente se ha viralizado en las redes sociales muestra una intensa pelea que tuvo lugar en una discoteca de Alicante, exactamente en la sala The One, según confirman los usuarios. Entre los protagonistas de este altercado se encontraban el conocido trapero Yung Sarria y el DJ Varu, residente de la sala.

La disputa comienza cuando uno de los presentes, vestido con una gorra blanca, se acerca al Dj y ambos se encaran. Interpretando los gestos parece que el joven de la gorra le está diciendo algo como "tú y yo nos vemos fuera". Es entonces cuando entra en la escena un tercer chico que, en un primer momento, intenta calmar la situación. Se trata del trapero colombiano Yung Sarria, que cuenta con más de 449 mil oyentes mensuales y ha hecho colaboraciones con artistas reconocidos como Kidd Keo y El Patrón.

Tras esto, Dj Varu apaga la música, coge su micrófono y denuncia: "Estaba pinchando y me has tocado el plato tete". Estas palabras provocan que la tensión aumente, desencadenando en una pelea con empujones y puñetazos entre él y el famoso trapero.

Finalmente, entre algunos de los presentes y miembros de seguridad de la sala consiguen separar a ambos y poner fin a la disputa. La discoteca retoma su "normalidad" poniendo a otro Dj a pinchar mientras que algunos trabajadores continúan desalojando a los implicados y se acercan al pinchadiscos residente.

Muchos de los usuarios explican que la pelea comenzó cuando el Dj puso una canción de Morad: "La gente no le pone contexto, el chico de blanco que toca al Dj es Yung Sarria. Un trapero, el cual es gran amigo de Kidd Keo, Kg y El Patron. Estos han tenido problemas con Beny y el Morad. Básicamente le están diciendo que le quite porque no le quieren escuchar".

La pelea ha generado una gran controversia en las redes sociales, con seguidores de Yung Sarria y del DJ residente tomando posiciones en el conflicto. Tanta ha sido su difusión que el propio Sarria se ha pronunciado en su cuenta de Instagram: "Muchas gracias por los mensajes de apoyo. Hay días así y días asá, no pasa nada". También compartía una secuencia de la pelea con el mensaje "si me agarran entre 6 normal que me entre la galletica", aunque para terminar ha pedido a sus oyentes que dejen al Dj tranquilo: "El pobre muchacho no más se estaba defendiendo, que Dios lo bendiga".