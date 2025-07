3 cosas del Samsung Galaxy Z Fold7 que me gustaría ver en el primer iPhone plegable

Samsung presentó esta semana una nueva generación de sus plegables, entre los que se encuentra el Samsung Galaxy Z Fold7. Mientras tanto, Apple todavía no ha lanzado su propuesta al mercado, pero todo apunta a que la lanzará el año que viene. Este último modelo que ha lanzado la compañía surcoreana me ha sorprendido tanto, que hay algunas cosas que me gustaría ver en el futuro iPhone plegable, que también será tipo libro.

Las filtraciones apuntan a que el iPhone plegable destacará por dos cosas: por su bisagra invisible, algo que tenía que ser así para lanzar el dispositivo al mercado, y por sus materiales de construcción, que serán premium. Estos dos elementos harán que el iPhone plegable destaque frente a la competencia, pero aun así, hay detalles que Apple debería copiar de Samsung.

El iPhone plegable debería “copiar” estas características del Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung ha apostado por una pantalla externa de 6,5 pulgadas que se puede usar cómodamente para la mayoría de tareas sin necesidad de desplegar el dispositivo. En el primer iPhone plegable, sería ideal contar con un panel de tamaño generoso, con buena tasa de refresco y brillo suficiente, para no obligar a abrir el dispositivo en cada consulta rápida, notificación o uso en redes sociales.

El Fold7 integra herramientas de Galaxy AI que ayudan en tareas como edición de fotos, resúmenes y traducción en tiempo real. Apple ya cuenta con Apple Intelligence, y su despliegue en un iPhone plegable sería el paso natural. Funciones como transcripciones automáticas, edición asistida de imágenes o acciones rápidas mediante IA podrían diferenciarlo como el plegable más inteligente del mercado. Algunas de ellas ya se han lanzado, pero no al mismo nivel.

El Galaxy Z Fold7 no renuncia a la fotografía de alto nivel con su sensor principal de 200 MP y un sistema versátil. Apple debería mantener su reputación en fotografía también en su plegable, asegurando un sistema de cámaras que incluya sensores de calidad, procesado inteligente y la experiencia de cámara del iPhone, para que la portabilidad y la creatividad no tengan límites en un diseño plegable.

Y es que cuenta con un sensor principal de 200 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3× y OIS. Además, integra una cámara frontal de 10 MP y otra bajo pantalla para videollamadas sin distracciones. Apple debería mantener la experiencia fotográfica del iPhone en su plegable, ofreciendo sensores de calidad y procesado avanzado para capturar imágenes espectaculares en cualquier situación.

En definitiva, lo que me gustaría ver en el próximo plegable de Apple es una pantalla exterior de un buen tamaño, un buen sistema fotográfico que mantenga la esencia de los últimos años y una integración de las funciones de Apple Intelligence. También una buena bisagra y materiales de construcción, pero esos dos aspectos, según los rumores, no necesitará “copiarlos” del Samsung Galaxy Z Fold7.