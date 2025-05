La Casa Blanca advierte: "Apple deberá asumir las tarifas al iPhone, no los consumidores"

Tras el anuncio de los aranceles a China por parte de Estados Unidos, Apple empezó a mover la producción del iPhone a países como India, una medida que no fue bien recibida por Donald Trump. Lo que busca el presidente de Estados Unidos es que los iPhone se fabriquen en su país, por lo que anunció una tarifa del 25% para todas las unidades que vengan del exterior.

Aunque las cosas podrían cambiar, no parece que vaya a ser el caso, ya que el equipo de Donald Trump ha advertido recientemente a la compañía que será Apple quien asuma esa tarifa del 25%, no los consumidores. La situación se complica para los de Cupertino, ya que fabricar los iPhone en Estados Unidos es más complejo de lo que parece y no es algo que se pueda implementar de la noche a la mañana.

No es una medida que pretende herir a Apple

En una reciente entrevista en el programa Squawk Box de CNBC, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, dejó claro que la Casa Blanca no tiene la intención de perjudicar a Apple con los aranceles, a pesar de la retórica en torno al tema. Según Hassett, la idea de que un pequeño arancel sobre Apple sea una catástrofe está siendo exagerada para presionar en las negociaciones. "Apple deberá asumir esos aranceles, no los consumidores", subrayó, haciendo hincapié en que las empresas, no los clientes, deben asumir el impacto de estas tarifas.

Este comentario de Hassett llega poco después de que Donald Trump, en sus redes sociales, exigiera a Apple fabricar iPhone dentro de Estados Unidos o enfrentarse a un arancel del 25%. Aunque la compañía ha estado ensamblando sus dispositivos en China durante años, últimamente ha diversificado su producción, trasladando parte de la fabricación a India y Vietnam, algo que parece haber enfadado al presidente estadounidense.

Lo que destaca en los últimos comentarios es la insistencia del equipo de Trump en que las empresas absorban el coste de los aranceles en lugar de traspasarlo al consumidor final. Esta postura se refleja en la declaración de Hassett, quien afirma que Apple, como empresa, asumirá esos costes sin trasladarlos a los compradores. Este enfoque recuerda a las declaraciones previas de Trump, cuando presionó a Walmart y Amazon para que no aumentaran los precios debido a los aranceles, alegando que hacerlo sería un acto político hostil.

Lo que está claro es que, para el gobierno estadounidense, las empresas como Apple deben asumir sus responsabilidades en el juego económico sin que los consumidores sufran las consecuencias. Mientras tanto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue dando mucho de qué hablar, y las grandes empresas tecnológicas como Apple se ven atrapadas en medio de un pulso político que no parece tener fin.