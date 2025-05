Trump amenaza a Apple: o fabrican el iPhone en Estados Unidos, o tendrán que pagar aranceles del 25%

La nueva política de aranceles impuesta por el gobierno de Donald Trump, la cual no se aplicará a los productos electrónicos esenciales, como móviles, semiconductores y otros dispositivos, no solo está afectando a regiones extranjeras como China o Europa y una buena prueba de ello es que el máximo dirigente de los Estados Unidos también ha amenazado a Apple con tener que pagar unos aranceles del 25 % si no fabrican sus iPhone en EE. UU.

Donald Trump quiere obligar a Apple a fabricar el iPhone en Estados Unidos

Un reciente informe del medio MacRumors revela que, este pasado viernes, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump amenazó a Apple con obligarle a pagar unos aranceles del 25 % si la compañía de Cupertino no se comprometía a fabricar sus iPhone en territorio estadounidense.

Hace tiempo que informé a Tim Cook, de Apple, que espero que los iPhones que se vendan en Estados Unidos se fabriquen y ensamblen en ese país, no en India ni en ningún otro lugar.De no ser así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25 % a EE. UU. ¡Gracias por su atención a este asunto!

Esta "advertencia" de Trump, la cual te dejamos sobre estas líneas, fue realizada por el máximo dirigente de EE. UU a través de la red social Truth Social y se produce justo unas semanas después de que Tim Cook, el CEO de Apple, anunciara que sus plantas ubicadas en India fabricarían la mayor parte de los iPhone que se van a vender en los Estados Unidos.

Precisamente, esta maniobra de Tim Cook llevando la producción a India tenía como objetivo eludir la fabricación en China debido a las tensiones comerciales entre el país asiático y el gobierno de Trump.

Asimismo, durante su visita de estado a Qatar, consultado por este asunto, Trump afirmó lo siguiente:

Ayer tuve un pequeño problema con Tim Cook. Está construyendo por toda la India

Estas declaraciones de Donald Trump provocaron que las acciones de Apple cayeran un 3 % este pasado viernes, ya que la imposición de estos aranceles por parte del gobierno estadounidense al gigante tecnológico provocaría que Apple tuviera que cambiar su actual estrategia de fabricación de dispositivos, la cual depende de los proveedores asiáticos para optimizar la eficiencia de costos y establecer las cadenas de suministro.

En el caso de que los iPhone se fabricaran en los Estados Unidos, esto provocaría que la marca de Cupertino tuviera que aumentar las inversiones en infraestructuras, algo que, probablemente, encarecería el coste final de dichos terminales.

De hecho, según Wedbush, la producción de los iPhone en los Estados Unidos podría tardar entre 5 y 10 años en implementarse y elevaría el precio del iPhone más avanzado hasta los 3.500 dólares.