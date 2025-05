Apple enfrenta aranceles del 25% si no fabrica los iPhone en Estados Unidos: ¿Por qué no tendría sentido hacerlo?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido que Apple fabrique los iPhone en el país y ha amenazado a la compañía con un arancel del 25% para todos los iPhone fabricados fuera. Aunque Apple ha realizado movimientos para diversificar su producción y no concentrarla únicamente en China, el traslado de parte de la fabricación a India no es del agrado de Trump.

Aunque a primera vista podría parecer sencillo trasladar la producción de los iPhone a Estados Unidos, esta medida no resultaría rentable para la compañía. De hecho, es muy probable que le salga más barato asumir los aranceles que fabricar 60 millones de iPhone en el país, la cantidad que se vendió recientemente.

¿Por qué Apple no fabrica los iPhone en Estados Unidos?

A raíz de las recientes declaraciones y amenazas de Donald Trump, se ha reabierto el debate sobre por qué Apple no fabrica sus iPhone en Estados Unidos. Existen razones de peso que hacen que no sea económicamente viable. En primer lugar, construir fábricas con toda su infraestructura es costoso. Apple siempre ha trabajado con empresas como Foxconn para fabricar los iPhone, y construir una fábrica desde cero con toda la maquinaria necesaria no es algo que se pueda hacer a corto plazo.

Además, fabricar los iPhone en Estados Unidos es más caro. De hecho, producir un iPhone en el país podría triplicar su coste debido a los salarios más altos y mayores gastos en montaje y transporte. En China, el salario promedio para ensamblar un iPhone es de 3,63 dólares por hora, mientras que en EE. UU. es de 16,50 dólares. Esto incrementa significativamente el costo total.

Es importante también considerar que la cadena de suministro de China es una de las mejores del mundo, ya que casi todos los componentes del iPhone se fabrican allí. Los componentes que no se producen en China, como algunos en Taiwán, están muy cerca, lo que facilita su transporte. Esta cadena de suministro debería trasladarse también a Estados Unidos, lo que supondría un desafío logístico.

Estas políticas agresivas de Donald Trump probablemente cambiarían al finalizar su mandato dentro de cuatro años, un período que podría coincidir con el tiempo estimado para montar una fábrica capaz de producir los iPhone. Todo esto, sumado a las razones anteriores, lleva a analistas como Ming-Chi Kuo, experto en la cadena de suministro de Apple, a pensar que la compañía podría optar por asumir el arancel extra en lugar de trasladar la producción a Estados Unidos.