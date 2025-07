Como '007', pero con funcionarios desastrosos: el thriller de espías en streaming que no sabías que necesitabas

Creada por Will Smith (el guionista británico, no el actor) a partir de las novelas de Mick Herron, la serie mezcla el thriller de espionaje clásico con un humor ácido y cínico que no se corta un pelo. Aunque en su estreno no llamó la atención, sobre todo, por contar con el gran Gary Oldman, con el tiempo ha demostrado ser mucho más que eso: es una de las series británicas más adictivas y originales de los últimos años.

¿Necesitan pruebas? Ahí va una: tiene un impresionante 98% de críticas positivas en la web de reseñas de Rotten Tomatoes y un 88% de aprobación del público. Porque esta serie no necesita explosiones ni efectos deslumbrantes para mantener al espectador en tensión: le basta con buenos diálogos, un elenco impecable y esa sensación constante de que todo puede saltar por los aires en cualquier momento. Sin duda, te guste o no el género de espionaje televisivo, esto es una joya distinta a la que merece la pena darle una oportunidad.

Gary Oldman lidera al peor equipo de la historia del MI5

El brillante y desaliñado Jackson Lamb (Gary Oldman), un veterano del MI5, es el encargado de liderar -a regañadientes- una división del servicio de inteligencia británico donde van a parar los agentes que han metido la pata de forma estrepitosa. Esta unidad de "jubilados prematuros" se ubica en Slough House, una lúgubre oficina alejada del glamour del espionaje de alto nivel, donde el castigo es hacer trabajos rutinarios y poco estimulantes. Entre los miembros de este singular equipo encontramos a River Cartwright (Jack Lowden), un joven agente frustrado que busca una segunda oportunidad para demostrar su valía; Catherine Standish (Saskia Reeves), una secretaria de impecable profesionalidad y pasado turbio; y Roddy Ho (Christopher Chung), un hacker arrogante pero sorprendentemente eficaz.

En este peculiar "purgatorio" de espías, la rutina cambia radicalmente de la noche a la mañana, y pasan de realizar tareas burocráticas y misiones irrelevantes a verse envueltos en intrigas y conspiraciones que amenazan la seguridad nacional. Otro personaje relevante es el de Diana Taverner (Kristin Scott), una alta funcionaria del MI5 cuyo pragmatismo la hace tan peligrosa como efectiva. La serie destaca por el contraste entre la mediocridad aparente de sus protagonistas y la complejidad de los desafíos a los que se enfrentan, así como por el humor ácido y la ironía con la que se retrata el mundo del espionaje.

¿Todavía no tienes cuenta en Apple TV+? Pues ya estás tardando en pagar una suscripción, porque esta serie, 'Slow Horses', es exclusiva de la plataforma de la manzana mordida. Te esperan 4 temporadas y 24 capítulos en total, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Vamos, que en un maratón de fin de semana te la puedes ventilar perfectamente.