Ni 'Euphoria' ni 'Call Me by Your Name': esta serie sobre la adolescencia es tan confusa y bonita como la vida misma

Con esta serie del año 2020, el aclamado director de Call Me by Your Name, Luca Guadagnino, se lanzó por primera vez a la TV... y lo hizo sin traicionar ni un ápice de su característico estilo: ese que mezcla planos flotantes, silencios que lo dicen todo y una estética tan cálida que hasta parece que se pueda tocar. Producida por HBO y la italiana Sky Atlantic, firma una obra que está muy alejada del sentido clásico: es una historia compuesta de fragmentos.

La serie se rodó en una antigua base militar real en la costa de Chioggia, cerca de Venecia, y todo respira autenticidad: desde la arquitectura hasta la luz que cae sobre los protagonistas, que por cierto, para Jordan Kristine Seamón era su -glorioso- debut, pues su interpretación le valió una nominación a los Independent Spirit Awards. Y aunque su tono pausado no es para todos los públicos, consiguió meterse en el bolsillo a la crítica: tiene un 7/10 en FilmAffinity, un 7,3/10 en IMDb y en la web de reseñas Rotten Tomatoes se termina de coronar con un 90% y 74% de apoyo de los expertos y el público, respectivamente. Eso sí, ya te avisamos de que no es una serie para ver con prisas o esperando que pase algo.

El caos adolescente de ser tú, bajo la mirada de Luca Guadagnino

La historia sigue a una base militar estadounidense situada en la costa italiana, lejos del ruido de las grandes ciudades y de todo lo que había conocido hasta ahora. En ese lugar se encuentra Fraser Wilson (Jack Dylan Grazer), un adolescente sensible, caprichoso y algo desubicado que acaba de mudarse allí con sus dos madres: Sarah (Chloë Sevigny), coronel del ejército, y Maggie (Alice Braga), su pareja y también militar. La llegada a este entorno cerrado y jerárquico lo obliga a encontrar su lugar en un mundo que no encaja con su forma de ser, entre normas estrictas, uniformes y compañeros que parecen de otro planeta. Pero es también el punto de partida de un verano que marcará para siempre su forma de ver el mundo y de verse a sí mismo.

La serie sigue también a Caitlin (Jordan Kristine Seamón), una chica que lleva años viviendo en la base con su familia: un padre severo, una madre que parece ir desvaneciéndose poco a poco y un hermano mayor que se prepara para alistarse en el ejército. Caitlin es decidida, observadora y carismática, y tiene una forma de mirar el mundo que choca de frente con todo lo que le rodea. Por ello, su relación con Fraser, compleja y profundamente íntima, vertebra una historia sobre identidad, deseo, género, amistad y eso que tanto asusta de las primeras veces.

Lamentablemente, 'We Are Who We Are' no está disponible actualmente en España, ni en el catálogo de ninguna plataforma, ni tan siquiera para alquiler o compra. Si utilizas una VPN y simulas estar en EE.UU., puedes verla con suscripción en HBO Max; en caso de que no tengas, puedes conectarte a Reino Unido y acceder a ella gratis en BBC iPlayer. La serie tiene una única temporada de 8 capítulos, cuya duración oscila entre 50-75 minutos cada uno.