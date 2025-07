Ni 'La lista de Schindler' ni 'El niño con el pijama de rayas': esta película sobre el horror nazi es la más dolorosa que verás jamás

Cuando Roman Polanski decidió llevar al cine las memorias de Władysław Szpilman, lo hizo con una sensibilidad apabullante... porque él también fue un niño que escapó del gueto de Cracovia. De esa conexión personal nació una de las películas más conmovedoras que se han hecho sobre el Holocausto, con Adrien Brody en un papel que lo marcó para siempre. Y, con estos datos, ya deberías saber de cuál estamos hablando.

Brody adelgazó más de 13 kilos y aprendió a tocar el piano para interpretar a Szpilman, y además se aisló voluntariamente para conectar con el personaje. La película se llevó la Palma de Oro en Cannes, tres premios Oscar y una ovación casi unánime de la crítica y la audiencia (95% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes), pero lo que realmente la distingue es su capacidad para golpear sin levantar la voz: no hay grandes discursos ni música épica, porque no hacen falta. Todo el drama está ya en lo que ves, y te garantizamos que, lo que ves, no se te olvidará tan fácilmente.

Un superviviente entre ruinas y silencio

Władysław Szpilman (Adrien Brody) es un reputado pianista de origen judío que trabaja en la radio de Varsovia cuando, en el año 1939, los nazis invaden Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. En ese preciso instante, su mundo se desmorona poco a poco: primero lo echan del trabajo y después es forzado a vivir en el gueto de Varsovia junto a su familia, viendo la progresiva degradación de las condiciones de vida y la brutalidad del régimen nazi. A medida que la opresión se intensifica, logra evitar la deportación a los campos de concentración, pero es separado de su familia.

Entonces, se queda totalmente soloen una ciudad que se vuelve cada día más inhóspita, enfrentándose a la persecución, el hambre y la separación de los suyos. No le queda más remedio que recurrir a su ingenio y tirar de valentía para subsistir, y de eso precisamente trata la película: sigue su supervivencia a lo largo de varios años, mientras pasa de casa en casa, se esconde entre las ruinas de Varsovia y evita ser capturadoa toda costa. Pero, más allá de su instinto de supervivencia, lo que de verdad le mantiene en pie es otra cosa: su pasión por la música.

Una joya del calibre de 'El pianista' debería llegar al mayor número de personas posible, y gracias a que actualmente se encuentra disponible en tres plataformas de streaming, puede que así sea: podrás verla en Disney+, Movistar Plus+ y Prime Video. Eso sí, asegúrate de tener preparadas las palomitas y los clínex, porque una vez te sientes en el sofá, te esperan 2 horas y 24 minutos de llorera.