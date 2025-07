Llevo suscrito a Apple TV+ desde el primer día y estas son mis 7 series favoritas

Apple TV+ se lanzó en noviembre de 2019 y me suscribí el primer día. Aunque de primeras lo hice porque me dedico a esto, lo cierto es que su contenido me lleva convenciendo desde hace casi seis años. Es verdad que no es la plataforma con más contenido, pero sí una de las que lo tiene de más calidad.

En estos casi seis años, Apple TV+ ha conseguido tener series y películas conocidas, como Ted Lasso, Separación o Silo y, aunque estas tres son de mis favoritas, hay otras que no lo han sido tanto y también me han encantado, como Acapulco, que estrenará su cuarta y última temporada el próximo 23 de julio.

Mis 7 series favoritas de Apple TV+

Separación es, sin duda, mi serie favorita de la plataforma. Separación (Severance) sigue a Mark, un empleado de Lumon Industries que se somete a un procedimiento quirúrgico para separar sus recuerdos laborales de los personales. Pero pronto descubre oscuros secretos sobre la empresa y su verdadera identidad fuera del trabajo.

En el podio de mis series favoritas también se encuentra Ted Lasso. Ted Lasso sigue a un entrenador de fútbol americano que es contratado para dirigir un equipo de fútbol en Inglaterra, sin experiencia en el deporte. Con optimismo, humor y empatía, transforma al equipo y a todos los que le rodean.

Otra de mis series favoritas es Acapulco. Acapulco narra la historia de Máximo Gallardo, un joven mexicano que consigue el trabajo de sus sueños en un lujoso resort en los años 80. Pero pronto descubre que el trabajo perfecto implica decisiones complicadas y lecciones inesperadas.

The Crowded Room es otra imprescindible que no puedes perderte. The Crowded Room sigue a Danny Sullivan, un joven arrestado por su implicación en un tiroteo en Nueva York en 1979. A través de interrogatorios, se revelan oscuros secretos sobre su pasado y su salud mental.

Si quieres echarte unas buenas risas, te recomiendo Platonic, una de las últimas series que he visto porque tiene como protagonista a Seth Rogen, el mismo actor que protagoniza The Studio, otra de mis favoritas. Platonic sigue a Sylvia y Will, dos antiguos mejores amigos que retoman su amistad tras años sin hablarse. Mientras intentan reconectar, sus vidas se complican de forma divertida, poniendo a prueba sus relaciones, trabajos y su propia madurez.

The Studio es una de las mejores comedias que he visto. The Studio sigue a Matt Remick (Seth Rogen), quien asume la dirección de Continental Studios. Dividido entre sostener la viabilidad financiera y salvar el cine de autor, enfrenta dinámicas absurdas, cameos famosos y presiones corporativas en cada episodio satírico.

Y, por último, otra de mis favoritas es WeCrashed. WeCrashed narra el meteórico ascenso y estrepitosa caída de WeWork, la compañía de coworking valorada en 47 000 millones de dólares, centrando su historia en la relación tóxica y ambiciosa de los fundadores Adam y Rebekah Neumann, cuyos sueños se desmoronan por su propia codicia.