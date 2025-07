Modelos de Apple vs ChatGPT: cuál es mejor para el iPhone

Uno de los anuncios más importantes realizados por Apple en la pasada WWDC 2025 fue la posibilidad de acceder a sus modelos de IA a través de la app Atajos o bien para poder integrar funciones dentro de las apps. Este acceso abre un mundo de posibilidades, ya que con los atajos adecuados, se pueden crear flujos de trabajo muy interesantes que permiten, entre otras muchas cosas, crear un lector de noticias.

Apple ofrece dos modelos, uno en la nube, totalmente privado y potenciado por Private Cloud Compute, y otro Integrado, potenciado por el dispositivo donde se ejecuta. Ambos modelos se puede usar con la app de Atajos y se me ocurrió crear uno para comparar dichos modelos con ChatGPT para ver cómo se comportan los modelos de Apple.

Un mismo prompt, tres respuestas diferentes

Te seré sincero, la verdad que a los modelos de Apple aún les queda mejorar un poco, pero son mejores que ChatGPT en algunas tareas. Eso sí, hay que tener en cuenta que la versión de ChatGPT que usa Apple es un poco antigua, por lo que en mis pruebas los modelos de Apple no compiten contra la versión actual de ChatGPT.

Aunque mis pruebas solo las he podido realizar con texto, los modelos de Apple, tanto el integrado como el que usa la nube, son capaces de trabajar con imágenes, traducir, integrarse con otras apps, etc. He hecho varias pruebas y los resultados son bastante parejos, pero quería compartir una de ellas que me ha sorprendido.

El prompt era el siguiente: Quiero que me hagas una lista de los productos que Apple ha presentado en los últimos diez años. Un prompt que tiene que apoyarse en una búsqueda en Internet y que pensaba que los modelos de Apple no sabrían responder, al menos el Integrado. Sin embargo, mi sorpresa fue cuando vi que justamente ese, es el que mejor respuesta da.

El modelo que utiliza la nube, entiende bien lo que le pido, pero no acierta al hacer la lista. El modelo integrado, hace una mejor lista de los productos, pero empieza en 2016. Sin embargo, ChatGPT no hace una lista, simplemente se limita a repasar algunos de los productos que se han lanzado, pero es la respuesta más incompleta y pobre de todas.

En la WWDC 2025, Apple presentó acceso a sus modelos de IA vía Atajos, ofreciendo un motor en la nube con Private Cloud Compute y otro integrado en dispositivo. Estos modelos, aunque mejorables, ya superan a ChatGPT en tareas específicas y abren infinitas posibilidades de automatización y creación de flujos. Hay que tener en cuenta que esto estará disponible a partir de iOS 26.