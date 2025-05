El robot aspirador más vendido en Amazon es de Xiaomi y ahora está disponible por menos de 135 euros

Si quieres decir adiós a tu aspiradora o escoba y dar el salto a un robot aspirador, esta oferta te interesa. El Xiaomi Robot Vacuum S20 vuelve a tener un descuentazo en Amazon y su precio no te dejará indiferente. Este modelo tiene más de 3.500 valoraciones, reseñas muy positivas, una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 2.000 unidades. Con estos datos no hace falta decir que, si finalmente lo compras, no te arrepentirás.

El Xiaomi Robot Vacuum S20 cuesta 179,99 euros en la web de Xiaomi, pero lo puedes conseguir por 131,40 euros en Amazon. Otra opción sería comprarlo en MediaMarkt por 139 euros. Como no sabemos cuántas unidades hay disponibles te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible. Hay que tener en cuenta que no suele estar tan barato, así que puede agotarse en cualquier momento.

Ahorra 48,59 euros comprando el Xiaomi Robot Vacuum S20 en Amazon

Este robot aspirador incluye la base de carga Xiaomi

Este robot aspirador ofrece una limpieza profunda y eficiente al tener una potencia de succión de 5.000 Pa (3 niveles de potencia). Esto quiere decir que aspira todo tipo de suciedad, incluso los pelos de las mascotas y pequeñas partículas que suelen acumularse en las alfombras. Además, no hace falta vaciar el depósito de polvo ni llenar el depósito de agua a menudo, y es que tienen una capacidad de 400 mililitros y 270 mililitros respectivamente.

Al contar con el sistema de navegación láser DLS es mucho más preciso que otros robots aspiradores. Dicho sistema crea un mapa de cada habitación y esto, a su vez, le permite planificar rutas más eficientes y evitar obstáculos. Y a la hora de usar el Xiaomi Robot Vacuum S20, puedes hacerlo desde la app Mi Home/Xiaomi Home, que está disponible para iOS y Android.

En su interior lleva una batería de 3.200 mAh que ofrece una autonomía de hasta 120 minutos con una carga completa. Ahora bien, esto depende del nivel de potencia seleccionado. Y si te preguntas si vuelve a su base de carga cuando ha terminado de limpiar o cuando necesita recargarse, sí, lo hace automáticamente.

Ahora que el Xiaomi Robot Vacuum S20 está disponible por menos de 135 euros es un buen momento para comprarlo. Si tenemos en cuenta que pocos robots aspiradores ofrecen tanto por tan poco, no hace falta decir que estamos hablando de una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.