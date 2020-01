Kentucky Route Zero: TV Edition reunirá todos los capítulos en un volumen único

‘Kentucky Route Zero’ es uno de esos proyectos independientes que ha sabido mantener el interés del público a lo largo de los años. El formato, un point-and-click cautivador por su diseño envuelto en un hilo de misterio planeado en cinco actos, debutó con notable éxito en 2013, pero a su historia le resta la conclusión. Un último capítulo que se espera desde 2016, cuando se lanzaba el último episodio del juego.

Publicidad

Sus responsables, el estudio Cardboard Computer, han anunciado que la experiencia finalizará el próximo 28 de enero con la publicación del quinto y último acto, que se lanzará junto a ‘Kentucky Route Zero: TV Edition’, un apetecible conjunto de capítulos englobados una sola entrega para PC, PlayStation 4, Switch y Xbox One.

En la obra, el jugador sigue la historia de un pequeño grupo de extraños unidos por diversas circunstancias que se embarcan en un surrealista viaje por la Ruta Zero, un camino secreto que atraviesa un laberinto de cuevas y ríos que fluye debajo de Kentucky. El juego propone una experiencia no violenta, con una perspectiva muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. ‘Kentucky Route Zero: TV Edition’ estará disponible en unas semanas, pero antes te puedes poner en antecedentes con su tráiler de presentación.

Kentucky Route Zero: TV Edition – Tráiler