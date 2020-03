La misteriosa desaparición de Andrés está causando furor en Twitter: “¿Por qué iba a irse en plena cuarentena?”

“Estoy pasando la cuarentena con unos amigos en casa de uno de ellos. Mucho parchís, muchas risas y maratones de películas. Pero esta mañana, cuando nos hemos levantado, uno de ellos no estaba. No sabemos qué ha pasado, pero creo que no se ha ido voluntariamente ”. De esta forma tan contundente comienza su relato Nagore Suárez, una de las autoras de hilos de Twitter más conocidas del país. Si bien mantuvo en vilo a buena parte de los usuarios con la historia de un plantón que se convertía en una auténtica historia de terror, ahora lo ha vuelto a hacer con otra que tiene como escenario principal a la España de la crisis del coronavirus.

En este ocasión, la ganadora de la segunda edición de La Feria del Hilo, cuenta cómo pasando la cuarentena con sus amigos en casa de uno de ellos, uno de ellos desaparece sin dejar rastro: Andrés.

La historia se ha vuelto completamente viral: se ha compartido 25.000 veces y ya acumula 115.000 me gusta . Su éxito procede, precisamente, de la capacidad de su creadora para desarrollar una acción que cuenta con todos los elementos de un thriller en un momento que todos estamos viviendo. Sangre, sótanos, notas, gritos... en plena cuarentena.

Estoy pasando la cuarentena con unos amigos en casa de uno de ellos. Mucho parchís, muchas risas y maratones de películas. Pero esta mañana, cuando nos hemos levantado, uno de ellos no estaba. No sabemos qué ha pasado, pero creo que no se ha ido voluntariamente.



Una caso similar experimentó el escritor valenciano Manuel Bartual, en el verano de 2017. Su relato tuitero también cautivó a miles de personas gracias al hilo en el que narraba los extraños acontecimientos que le ocurrían mientras veraneaba con su familia.