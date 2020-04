La revolución del streaming de videojuegos en tiempos de coronavirus

Durante décadas, el gran núcleo de entretenimiento audiovisual, aquel que han disfrutado y sufrido cantidad de generaciones, se encontraba en la televisión y su amplia variedad de programas en las diferentes cadenas que se fueron abriendo en nuestro país durante el periodo de los 90. El espectro de la oferta no ha dejado de progresar, desde los sistemas de televisión por cable y satélite hasta las modernas estructuras de trasmisión por fibra y las distribuidoras de contenido audiovisual como Netflix o Amazon Prime.

En estos momentos inciertos de quedarse en casa confinado, el ocio electrónico se ha tornado en refugio y guarida, no solo de jóvenes, también para adultos, familias y grupos que además de entretenimiento pueden mantener contacto mientras disfrutan de una partida multijugador. Los mismos conceptos se pueden trasladar a los directos en internet, llamados streaming. Pero esta combinación gana explosividad con la pólvora que aportan los grandes contratos de exclusividad con plataformas como Twitch, Facebook Live o Youtube que firman los streamers más famosos.

El mundo de las retransmisiones de videojuegos vuelve a estar en el objetivo de audiencia, pero también de una nueva oleada de creadores de contenido que desean compartir con el mundo sus habilidades. Como decían en la famosa serie de televisión: “la fama cuesta” y ahí es cuando tener el material adecuado para realizar una retransmisión cobra gran importancia, desde un micrófono de calidad profesional pero fácil de usar, pasando por webcams de sencillo manejo y gran calidad de imagen, hasta capturadoras que ayuden a proporcionar imagen del videojuego en altísima resolución.

En estos tiempos de hacer el héroe tan solo permaneciendo en casa, nos hemos dedicado a probar productos de retransmisión profesional, pero al alcance de todos los bolsillos. Por cuestiones de logística tan solo hemos probado la serie Razer, pero iremos ampliando las recomendaciones, no lo dudéis.

Para ir abriendo boca, que mejor que el micrófono Razer Seirēn X, que sinceramente ofrece gran versatilidad para ser usado de pie con su peana, o incorporarlo de forma sencilla a un pie de micro para trasladarlo y situarlo más o menos cerca. Si quieres llegar más allá puedes consultar la versión Razer Seirēn Emote, que tiene una pantalla frontal LED 8-bit para mostrar emoticonos en tiempo real según las reacciones del streamer y su chat de seguidores en directo.

La imagen lo es todo, y no solo la del streamer, que debe crear un entorno de emisión cómodo y, esto es importante, que refleje su pasión y estilo de vida gaming. Una buena iluminación es esencial, sobre todo en espacios cerrados, por lo que la opinión de estos nuevos influencers ha sido tenida muy en cuenta a la hora de crear la webcam Kiyo y su anillo de luz incorporado de hasta 12 niveles de intensidad.

En todo caso, ahora también es vital que las videoconferencias profesionales y de colegios/academias con sus alumnos sean dinámicas y de buena calidad, de esta manera la inversión se extiende desde el tiempo libre hasta las labores formativas y profesionales. Esta calidad de imagen ya incluso es muy necesaria en el video de transmisión, pues un jugador no solo quiere disfrutar de los videojuegos al máximo nivel gráfico, sino también que estas cotas de visionado sean reproducidas por sus fans durante la retransmisión.

Por ello, en los últimos años, han cobrado vital importancia las tarjetas capturadoras, que permiten llevar esta imagen a calidades superiores como el 4K durante las emisiones, ya sea en PC o en consolas actuales: PlayStation4, Xbox One o Nintendo Switch. Eso lo podemos conseguir con una Ripsaw HD, y no solo para emitir en directo, sino también para realizar grabaciones que poder subir después de nuestros canales, gracias a sus capacidades de grabación en resolución de 1080p Full HD a 60 FPS. “Una línea de productos para retransmisiones te permite tener un equipo profesional de fácil configuración que le darán a tus directos un salto de calidad” y esto no lo decimos nosotros, son palabras de Amanda “Ethieen”, streamer española en Facebook Live. ¿Necesitas más ejemplos? “una webcam completa me permitió irme de viaje a Korea y mantener una calidad profesional sin buena iluminación”, comenta Horacio “Electrokidi” Cruz, streamer en Twitch.tv