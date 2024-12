El gadget del sábado: ThinkPad T14s Gen 6, un portátil con batería de récord

A menudo, cuando compramos un ordenador portátil, nos preocupa la vida útil del teclado, la calidad de la pantalla y su potencia. Obviamente, su batería también es esencial. Con el ThinkPad T14s Gen 6 de Lenovo, de lo que hay que preocuparse es de ser racional con la carga para mantener la vida útil de la batería en perfecto estado. Porque si lo conseguimos, tendremos un portátil durante años… y lo podremos usar días enteros.

Desde hace varios años, al menos desde la Generación 2, Lenovo se ha esforzado en dotar a la línea ThinkPad de lo mejor del mercado. Eso hace que no sea un ultrabook para quienes solo utilizan procesador de texto e internet. Hacerlo sería como usar un deportivo para hacer la compra: se puede, pero no se le sacará partido.

Esto hace que tenga algunas particularidades. Por ejemplo, su peso: 1,24 kilogramos. No es ligero, pero tampoco se convertirá en un elefante en un bazar a la hora de llevarlo de viaje. Gran parte de esto tiene que ver con los materiales seleccionados para su construcción: fibra de carbono y un cuerpo de aleación de magnesio reciclado que contribuye a su ligereza, pero también a su resistencia a la hora de recibir golpes involuntarios y llevar las bisagras al extremo.

A esto hay que sumarle una sorpresa: no tiene ventilador. Y no lo necesita. En pleno rendimiento, el calor prácticamente no se siente y eso es algo que rara vez consiguen los portátiles. Menos aún los que no llevan un ventilador para disipar el calor. Otro detalle interesante es que, desde que la sacamos de la caja, ya está listo para funcionar sin ningún problema ni obstáculo.

El T14s Gen 6 tiene el teclado ThinkPad, TrackPoint y Trackpad característicos. Para mayor privacidad, hay un control deslizante físico para cubrir la cámara y una tecla dedicada en la fila de funciones para silenciar el micrófono integrado.

En cuanto al cerebro, lleva un Snapdragon X Elite de 12 núcleos, 32 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. En total incluye 2 puertos USB-C, dos USB-A, uno HDMI 2.1 y una toma para auriculares y micrófono. Todo esto puede no decir mucho, pero cuando tienes más de 50 pestañas abiertas en Chrome, Spotify en plena actividad, Excel y Acrobat abierto y no se nota la demora, es porque la potencia está bien dirigida.

Y luego llega la estrella del T14s Gen 6: la batería. Con este tipo de uso o, mejor dicho, aun con este tipo de uso, era posible llegar a las 18 horas (justas eso sí) sin recurrir a un cargador (incluye uno de 65 W).

Pero no todo es color de rosas: debo confesar que si algo le agregaría es una pantalla táctil y quizás un trackpad un poco más receptivo. Pero el resto del cuerpo, es decir, el teclado, funciona de maravilla y con una respuesta y durabilidad (al menos por el tiempo de uso) muy alta.

Veredicto:

El Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 se destaca por su excelente duración de batería, diseño confiable y construcción liviana, lo que lo hace ideal para usuarios que priorizan la movilidad y la conectividad. Su precio (a partir de 1.763 euros) no es reducido, pero sí vale lo que cuesta. Por desempeño, potencia y características, no es para todos. Por batería… ya quisiéramos que fuera