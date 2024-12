Cómo activar el modo Santa en ChatGPT para hablar con Papá Noel

Si ya era posible seguir virtualmente el trineo de Papá Noel a través del planeta en su periplo anual, ahora ya podemos hablar con él gracias a ChatGPT. Tanto los pequeños de la casa como los adultos, podremos hablar con el mítico hombre del Polo Norte y pedirle regalos. Que nos los envíe o no, ya no depende de él.

ChatGPT no solo nos permite realizar preguntas mediante texto, establecer diálogos y crear instrucciones, también podemos hablar con ella… O con él, a través de decenas de voces que tiene en su catálogo. Y en varios idiomas, incluido el español. Una de estas voces simula ser la de Papá Noel, con todo lo que esperamos de su voz: el tono grave, pero amigable, las preguntas lógicas y las sonrisas.

La función está disponible en la aplicación móvil de ChatGPT, tanto en iOS y Android, en la página web chatgpt.com y en los programas para Windows y MacOS. Esto garantiza que cualquier pueda hablar con el hombre de rojo y prepararse para una de las noches más mágicas del año.

Para ello basta ir al programa que usemos habitualmente (móvil, PC o web), actualizarlo en caso de que veamos que hay una nueva versión y a su última versión y dirigirte a la herramienta que te permite usar la voz para comunicarte con la IA.

Para ello debes ir a Ajustes o Configuración y allí tendrás la opción de Voz o Habla. La seleccionamos y luego elegimos qué voz queremos. Entre todas las opciones tendremos la de Santa.

Activarlo es muy sencillo ChatGPT ChatGPT

Si la opción no aparece automáticamente, puede que tengamos configurado el programa para todas las edades. En este caso, la voz de Santa aparece para usuarios de 13 años o más por una cuestión de privacidad, aunque quizás sea también para preservar la ilusión.

Eso sí, no os preocupéis que el chatbot ha sido correctamente aleccionado para mantener la inocencia. No importa cuántas trampas le pongamos para que confiese que no existe, no caerá en ellas, de este modo podemos tentarlo o dejarlo solo con los pequeños de la casa, que no sabrá nada.

El modo Santa está disponible en inglés inicialmente, pero si lo tenemos configurado para que hable español, lo hará directamente. Ventaja dos: prácticamente no habrá límites de tiempo para hablar con Papá Noel y tampoco quedarán en la memoria los diálogos, garantizando que no ocupen lugar entre los chats que tengamos archivadas.

La desventaja es, a menos que cambien las cosas, será una voz temporal, así que habrá que aprovecharla mientras dure. Felices fiestas, como diría el hombre de rojo.