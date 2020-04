Así pueden hacerse adopciones virtuales de perros y gatos durante la crisis del coronavirus

A pesar de la situación actual de confinamiento, las mascotas abandonadas siguen necesitando personas que las adopten y las herramientas digitales como las redes sociales se han convertido en la mejor oportunidad para las protectoras de animales en España. Varios grupos de Facebook dedicados a la adopción de perros, gatos y otras mascotas continúan su actividad a pesar del estado de alarma en España, como es el caso de Jungla Animal y Adopción Perros España, que suman 5.000 y 8.000 miembros, respectivamente.

En otras plataformas como YouTube es posible encontrar vídeos de sociedades protectoras de animales

Estos grupos funcionan de una forma similar y difunden publicaciones para las mascotas abandonadas, con imágenes y vídeos del animal e informando de su edad, su historia y cómo fue encontrado por las protectoras, su estado y sus posibles necesidades. En algunos casos, se especifica que se buscan a personas de la provincia o cercanas para facilitar su transporte, pero en otros se permiten las adopciones desde toda España e incluso desde otros países de la Unión Europea.