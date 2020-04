Si tienes un MacBook, es mejor que lo cargues por el lado derecho

Varios usuarios de ordenadores portátiles MacBook Pro de Apple han tenido un problema al cargar sus dispositivos por los puertos del lado izquierdo y han experimentado un sobrecalentamiento de la CPU y una reducción del rendimiento que se pueden solucionar cargando el equipo por el lado derecho.

La bajada de potencia se debe a la aparición de la tarea kernel-tasks, que ocupa gran parte del procesamiento de la CPU

Como recoge Europa Press, la bajada de potencia se debe a la aparición de la tarea kernel-tasks del sistema macOS, que ocupa gran parte del procesamiento de la CPU. Esta tarea sigue presente incluso tras reiniciar el ordenador y lo vuelve casi inutilizable mientras está activa, como han explicado los usuarios en el foro Stack Exchange.

La función kernel-tasks, según explica el soporte de Apple, se activa para controlar la temperatura del dispositivo haciendo que la CPU esté “menos disponible para los procesos que la están usando intensamente” incluso aunque no se note que suba la temperatura. No obstante, la función de control de temperatura no es la causante del calentamiento, como confirma la propia Apple.

Un usuario de Stack Exchange ha descubierto que la causa es la carga del MacBook por los puertos Thunderbolt del lado izquierdo, en lugar de los del lado derecho. Al cargar la batería del MacBook por el puerto Thunderbolt del lado izquierdo y a la vez tener conectado un periférico al ordenador a través del puerto USB tipo C, el sensor de temperatura comienza a detectar aumentos después de tres o cuatro minutos.

Este problema no sucede cuando se carga la batería del dispositivo por el puerto de carga ubicado en el lado derecho, ya que el sistema no advierte el aumento de la temperatura y la CPU sigue funcionando como es habitual. Los usuarios afectados por este problema utilizaban los modelos de MacBook Pro de 15 pulgadas de 2017 y el MacBook Pro de 16 puladas de 2019.