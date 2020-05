Quién te llama con número oculto: así puedes averiguarlo

Te llaman constantemente desde números ocultos y optas por no coger la llamada, pero te gustaría saber quién está llamando para saber si es realmente alguien al que le cogerías el teléfono o es una empresa que sólo está haciendo spam telefónico. Lo más seguro es que, al final, optes por la primera opción, pues corres el riesgo de querer devolverla y no poder.

Actualmente, existen aplicaciones que son capaces de averiguar a quien pertenece un número oculto

Pues bien, actualmente existen aplicaciones que son capaces de averiguarlo. No obstante, los números ocultos como tal han ido desapareciendo por cuestiones legales y porque el usuario que recibe una llamada desconocida no suele cogerla .

Por todo ello, las empresas y compañías de marketing han cambiado de estrategia. Lo que suelen hacer hoy en día es llamar desde un número abierto pero desconocido para el usuario, y cada vez desde uno diferente para que así el usuario acabe cogiendo alguna llamada “por si acaso” es algo importante. Para saber quién está detrás de uno de ellos, existen varias aplicaciones que pueden resultar muy útiles.

Contactive

Se trata de una app sencilla y muy útil que ha sido desarrollada por un equipo de españoles. Contactive cruza los datos del número que llama con las bases existentes en la red para conseguir identificarlo. De esta forma nos ayuda a evitar llamadas de empresas con objetivos comerciales que no suelen interesarnos, pero también de usuarios particulares de los que no tenemos guardado el contacto -en nuestra mano está contestar o no-. Esta aplicación está disponible en Android.

La puedes descargar aquí.

Who’s calling

A veces solemos recibir mensajes de WhatsApp de alguien desconocido. Lo primero que nos preguntamos es “¿Quién es esta persona que me ha escrito?” porque ni nos suena su foto de perfil ni el número desde el que ha escrito. Who’s Calling nos será de gran ayuda en estos casos si eres de Android, ya que nos puede desvelar la identidad de la persona que está detrás del inesperado y sospechoso mensaje. Lo mismo es capaz de hacer con los mensajes de Facebook Messenger o servicios de mensajería similares.

La puedes descargar aquí.

Truecaller

Este programa cuenta con una gran base de datos de millones de números de teléfono y se vale de ella para localizar la identidad de quien nos llama con un número desconocido. En este caso, además de “chivarnos” si se trata de una compañía que quiere hacer publicidad de sus productos también nos permite bloquear el número por si nos vuelve a llamar en otra ocasión. Al identificar a la persona que llama nos ofrece, además, información sobre la misma (imágenes, opiniones en redes sociales...) que el propio Truecaller ha encontrado en Internet.

La puedes descargar aquí (Android) y aquí (iOS).