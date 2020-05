Sony crea PlayStation Studios, una nueva marca para sus videojuegos más exclusivos

PlayStation Studios es la nueva apuesta de Sony, un sello con el que distinguirá a los videojuegos exclusivos para su consola estrella. Tal y como ha desvelado, su imagen está compuesta simplemente por el logo de PlayStation y la palabra studios debajo, pero en una nueva animación que Sony ha publicado a través de YouTube, muestra también imágenes de algunas de las principales franquicias.

Entre ellas se encuentran videojuegos exclusivos para PlayStation como Horizon Zero Dawn (Guerrilla), Uncharted y The Last of Us (Naughty Dog), God of War (Santa Monica), Little Big Planet (Media Molecule) y Ratchet and Clank (Insomniac). Esta animación, en la que se muestran también los botones principales del mando de la consola de Sony, se usará para identificar a los nuevos videojuegos exclusivos y de estudios propiedad de PlayStation .

“La escena animada se verá al comienzo de nuestros títulos, pero la marca estará presente en otros lugares distintos. Habrá animaciones más cortas y distintas en trailers… Existirá incluso en los anuncios. Estará en otros materiales creativos, como la caja de los juegos y en los propios discos. Creemos que es una buena manera de que los consumidores sepan que, si lo ven, la calidad de los juegos que esperan de nosotros está aquí. Y esta marca existirá por series que ya existen muy conocidas, así como por nuevas franquicias que están por explorar", ha comentado el vicepresidente de Sony Interactive Entertainment, Eric Lempel, entrevista concedida a GamesIndustry.biz.