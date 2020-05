Ni Netflix ni HBO, ahora está de moda Spamflix

La plataforma de vídeo bajo demanda Spamflix ha anunciado hoy su llegada a España a través de aplicaciones móviles y televisores con un catálogo actual de más de 90 títulos que se irá ampliando. Fundada en 2018 por Markus Duffner, gerente de proyectos en el Festival de Cine de Locarno y Julia Duarte, ex productora del Festival Internacional de Cine de São Paulo, Spamflix ofrece “títulos de género difíciles de encontrar y poco vistos”.

Ofrecee trabajos que rara vez se han visto fuera del circuito de festivales de cine o de su país de origen

Con un enfoque especializado en la comedia negra y la animación para adultos, trata de ofrecer trabajos que rara vez se han visto fuera del circuito de festivales de cine o de su país de origen. Títulos como Fish & Cat de Shahram Mokri (ganador de la sección Horizontes de Venecia), el clásico de culto Straight to hell returns de Alex Cox, la fantasía erótica The wild boys de Bertrand Mandico o películas españolas como La mano invisible (2016) de David Macián y “Crumbs” de Miguel Llansó, que llegará el 21 de mayo.

Spamflix no funciona con una suscripción mensual. Los usuarios tienen la opción de alquilar películas individuales durante 72 horas por un precio alrededor de cuatro euros o adquirir varios títulos gracias al acuerdo Film Pack que ofrece un descuento especial. La biblioteca se divide en categorías como Black Comedy, Crime, Nonsense, WTF Did I Just Watch? e incluye películas de otros directores de culto como Denis Côté, Sion Sono, Quentin Dupieux, Davide Manuli y Hitoshi Matsumoto.

Además, se incluyen programas especiales de cortometrajes de festivales asociados, entre ellos el Festival de Cine de Sitges. Actualmente está disponible Fantasia Shorts Programme 2019, una colección de cortos del festival de género de Montreal y el Trieste Science + Fiction Shorts Programme, una selección de cortos italianos de ciencia ficción.