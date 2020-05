51 Worldwide Games, la mayor selección de juegos de mesa en Nintendo Switch

Hay cosas que, por mucho tiempo que pasemos sin hacerlas, se graban en nuestra memoria en la niñez y ya nunca se olvidan, como que, si comes una, cuentas veinte. Hacía mucho que no pasábamos tanto tiempo alrededor de un tablero, pero seguro que para muchas familias este redescubrimiento de los juegos de mesa no solo ha propinado un pellizquito de nostalgia, sino que ha avivado las ganas de seguir probando más o encontrar una disciplina en la que, por fin, alguien pueda ganar al abuelo.

Para que las opciones no falten, Nintendo ha confirmado el lanzamiento para el próximo 5 de junio en Switch de ‘51 Worldwide Games’, un título que incorpora una amplia selección de los juegos de mesa más conocidos en nuestro país. Hay de todo y para todos, ya sea para disfrutar de relajantes partidas en solitario o bien retar a familiares y amigos en competiciones de ritmo trepidante. Su amplia selección proporciona la excusa perfecta para que los usuarios saquen pecho de sus habilidades en juegos muy conocidos (como el ajedrez, dominó o el billar…), pero también es una oportunidad para aprender ese juego que siempre te había dado un poquito de curiosidad: ¿quién no ha querido aprender a jugar a Backgammon? Antes de que nos demos cuenta, nos habremos familiarizado con el shogi (ajedrez japonés) y el Go y, a lo mejor, la abuela descubre que es más de Mahjong que del solitario de toda la vida.

51 Worldwide Games – Tráiler