Tan sólo habían pasado unas horas de los asesinatos en el semanario francés Charlie Hebdo. Aquel miércoles 7 de enero de 2015, dos hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto entraron en sus oficinas, dispararon hasta 50 tiros, mataron a 12 personas e hirieron a otras 11. Los asaltantes se identificaron como pertenecientes a Al-Qaeda en la Península arábiga, que asumió la autoría del ataque. La condena del mundo no se hizo de esperar. Como tampoco, la de Anonymous.

Tan sólo le bastaron dos días para declarar la guerra abierta a la organización terrorista. No hay que olvidar que una de las máximas de esta red de hacktivismo es defender la libertad de expresión , por lo que no dudaron en responder a los atentados franceses. Y lo hicieron de forma contundente: crearon la cuenta @OpCharlieHebdo en Twitter, así como el hashtag con el mismo nombre, desde donde llevarían a cabo un seguimiento de los hackeos a supuestos objetivos yihadistas.

Esta operación contó, además, con un vídeo publicado en YouTube, en el que el grupo anunció que rastrearían los sitios web y las redes sociales vinculadas a los terroristas. “Nosotros, Anonymous en todo el mundo, hemos decidido declararles la guerra a ustedes los terroristas”, expresó uno de sus integrantes. “Siete de enero de 2015: la libertad de expresión ha sufrido un asalto inhumano. Los terroristas irrumpieron en las instalaciones del periódico y fríamente dispararon a diseñadores, dibujantes, periodistas y dos policías. Los asesinos siguen en libertad. No podemos caer en el suelo. Es nuestro deber reaccionar”.

“Está claro que algunas personas no quieren, en un mundo libre, este derecho inviolable y sagrado para expresar de alguna manera sus opiniones. Anonymous nunca dejará este derecho violado por la oscuridad y misticismo. Vamos a luchar siempre y en todas partes contra los enemigos de la libertad de expresión. Charlie Hebdo, figura histórica del periodismo satírico, ahora fue blanco. Anonymous ahora debe recordar a todos los ciudadanos la libertad de prensa es un principio fundamental de todos los países democráticos . La libertad de opinión, de expresión y de publicar artículos bajo ninguna amenaza es un derecho inalienable”, añadieron. “Anonymous ha luchado siempre a favor de estos derechos y que nunca va a apoyar que alguien sea derribado por publicar un artículo o una opinión. La libertad de expresión y de opinión es una cosa innegociable. Esperen una reacción masiva de nosotros porque la lucha de la defensa de esas libertades es la base de nuestro movimiento. No olvidaremos. Nosotros no perdonamos”.

El primer ataque

El domingo 11 de enero, cumplieron su amenaza. En su primer ataque, Anonymous tumbó el foro yihadista Ansar-AlHaqq.net, que fue hackeado por los hacktivistas y terminó desapareciendo de la red. Poco después, identificó más de 10.000 cuentas de Twitter, Facebook o email de presuntos miembros y simpatizantes del Estado Islámico.