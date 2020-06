Prepárate para el mejor Basket, la FIBA Esports Open 2020 se disputará en NBA 2K20

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y la Federación Española de Baloncesto (FEB) han comunicado el lanzamiento de ‘FIBA Esports Open 2020’, la primera competición internacional de Esports de la FIBA que tendrá lugar del 19 al 21 de junio, y en la que participarán 17 equipos nacionales. La competición se disputará en el modo Pro-AM de ‘NBA 2K20’ y se permitirá la personalización completa de los jugadores, uniformes y diseños de la cancha.

Con la misma comunicación, también se ha hecho oficial la creación del equipo de la Selección Española de Baloncesto de ‘NBA 2K20’, formado por cinco jugadores y dos reservas, que serán los encargados de luchar por la victoria del equipo nacional frente a los otros participantes. Esta será la primera vez que la Selección Española de Baloncesto participe en una competición internacional. A continuación, tenéis el calendario de partidos de nuestra selección:

Viernes 19 de junio: España vs Austria (13:25h, @BaloncestoESP); Suiza vs España (14:05h, @BaloncestoESP); Rusia vs España (15:35h, @BaloncestoESP)

Sábado 20 de junio: España vs Ucrania (15:35h, @BaloncestoESP); Lituania vs España (16:15h, BaloncestoESP)

Domingo 21 de junio: España vs Italia (14:05h, @BaloncestoESP); España vs Letonia (14:55h, @BaloncestoESP); Chipre vs España (15:35h, @BaloncestoESP)