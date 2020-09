Fall Guys suma más caos y diversión con su actualización de mitad de temporada

Con su combinación de programa de televisión al estilo Humor Amarillo y la mecánica de selección propia de un Battle Royale, Fall Guys se ha convertido en todo un fenómeno en tiempo récord. La actualización de mitad de temporada añade, a partir de ahora, una nueva capa llena de partes dificilísimas en rondas que ya conoces y giros inesperados para mantener a los personajes atentos.

Con este nuevo parche, te darás cuenta rápidamente de que no todo es lo que parece en The Blunderdome. Tendrás que utilizar métodos nuevos para afrontar niveles que ya conoces, ya que se han añadido docenas de obstáculos, rotaciones y, por supuesto, mucha fruta que te caerá encima. Y lo mejor de todo, los jugadores no tendrán ni idea de cuándo ocurrirán estos cambios.