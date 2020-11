The Delicious Last Course, la expansión de Cuphead se pospone de nuevo hasta 2021

‘The Delicious Last Course’, la expansión de ‘Cuphead’ presentada durante el evento de Microsoft en el E3 2018, es un contenido muy esperado por los seguidores del querido y admirado juego de Studio MDHR, dadas sus características, puesto que agregaría nuevos jefes y un nuevo personaje jugable, Ms. Chalice. La expansión, que inicialmente estaba programada para salir al mercado en 2019, sufrió un desplazamiento en sus planes originales, reprogramando su estreno para este 2020. Sin embargo, con todos los avatares y problemas impuestos por este año atípico, principalmente debido a la pandemia de coronavirus, muchos estudios han tenido que enfrentarse a problemas para cumplir los plazos de sus proyectos, y en el caso de Studio MDHR no ha sido diferente.

El desarrollador de ‘Cuphead’ ha anunciado hace tan solo unas horas que la expansión se ha pospuesto hasta 2021. En el comunicado publicado en redes sociales, el equipo alega que la pandemia ha obstaculizado el desarrollo del paquete de contenido y se necesitará algo más de tiempo para alcanzar el nivel de calidad esperado por su comunidad. “En lugar de comprometer nuestra visión del contenido en respuesta al Covid, hemos tomado la difícil decisión de posponer el lanzamiento de The Delicious Last Course hasta que nos aseguremos de que deleitará a la comunidad de Cuphead de la manera que pensamos que debería hacerlo.”

A pesar de este anuncio, el desarrollador no ha revelado nuevos planes de lanzamiento para The Delicious Last Course, tan solo comentan que “el objetivo del estudio es que el próximo año, el viaje sea verdaderamente mágico.” Recordar que ‘Cuphead’ actualmente está disponible para PC (a través de Steam, GOG y Microsoft Store), Xbox One, Nintendo Switch y, más recientemente, también en PlayStation 4 (además, por supuesto, de la versión para los coches Tesla).