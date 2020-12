Xbox Series y One se actualizan con nuevas funciones

Ya está disponible una nueva actualización en Xbox Series X|S y Xbox One. La nueva versión de software trae mejoras, incluidas las insignias “X|S” para identificar más fácilmente qué títulos están optimizados, nuevas opciones de fondos dinámicos y un indicador de Auto HDR en los juegos compatibles. Además, los suscriptores de Xbox Game Pass ahora pueden navegar y preinstalar juegos a través de la nueva sección “Próximamente”, y los jugadores con familias Xbox, ya pueden añadir nuevos miembros a su consola directamente desde la app Xbox Family Settings en Android y iOS. Lo vemos con algo más atención.

Personalizar Xbox Series con nuevos diseños de fondo dinámicos

Los fondos dinámicos son una nueva característica de Xbox Series X|S que brinda a los jugadores la posibilidad de personalizar su pantalla de inicio con movimiento y color. Esta actualización agrega seis nuevas opciones, que incluyen homenajes a generaciones anteriores de consolas Xbox y otras basadas en temas de perfil populares.

Identificación de juegos que utilizan Auto HDR con nuevas etiquetas

Además de tiempos de carga reducidos y velocidades de cuadro mejoradas, los jugadores de Xbox Series disfrutan de una calidad visual mejorada con una función llamada Auto HDR. Cuando la configuración Auto HDR está activada en la consola, puede mejorar la calidad visual de un juego sin cambiar la apariencia general, todo esto sin trabajo adicional por parte del desarrollador. Cuando abres la guía durante un juego con Auto HDR ejecutándose, verás una nueva etiqueta para hacerte saber que el juego soporta esta función.

Con la llegada de las consolas, se lanzaron más de 30 juegos optimizados, incluidos ‘Assassins Creed: Valhalla’, ‘Yakuza: Like a Dragon’ y ‘The Falconeer’. Otros originales de Xbox One, incluidos ‘Gears 5’, ‘Forza Horizon 4’ y ‘Ori and the Will of the Wisps’, han lanzado actualizaciones para aprovechar el mayor rendimiento de Xbox Series. Para que sea más fácil ver que juegos se han optimizado, se ha agregado una insignia “X|S” a los mosaicos de Mis juegos y aplicaciones, tanto en la vista Juegos como en la Biblioteca completa.

En septiembre la compañía lanzó la aplicación Xbox Family Settings en Android e iOS. Esta permite que, desde un teléfono, los padres y cuidadores puedan crear fácilmente cuentas para niños, actualizar los límites de tiempo de pantalla, responder a notificaciones y más. Como resultado, muchos jugadores ya están usando la configuración familiar. Con la actualización, aquellos jugadores con familias de Xbox existentes ahora podrán agregar miembros de la familia a su consola, directamente desde la configuración.

Instala previamente los juegos que estarán “Próximamente” en Xbox Game Pass

Ahora puedes ver, agregar a “Jugar más tarde” e incluso preinstalar ciertos juegos antes de que lleguen a Xbox Game Pass. Simplemente dirígete a la aplicación Xbox Game Pass en tu consola o dispositivo móvil y busca la sección “Próximamente”. Si bien no todos los juegos que están “Próximamente” se pueden preinstalar, se ha desarrollado una función especial para la aplicación móvil Game Pass que permite poner el resto en cola para instalar el primer día.