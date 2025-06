El gadget del sábado: Geekom Mini IT12 edición 2025, todo flores

Poco más de 600 gramos. Ese es el peso del Geekom Mini IT12 edición 2025. Se trata de un mini-PC de la casa china Geekom. Este tipo de dispositivos han nacido como un híbrido entre un PC de sobremesa y un portátil, con las ventajas de ambos y pocas de sus desventajas. En la mano ocupa el lugar de un diccionario de los que se llevan a clase, con un peso menor. Pero en su interior no hay definiciones, sino posibilidades.

La conexión con teclados, pantallas y ratones es sencilla y digna de la famosa Plug&Play: se conectan y a “jugar”. Detalle importante, es posible conectar un USB que actúe como Bluetooth y prescindir de cables para teclados, ratones y otros accesorios periféricos. El Geekom Mini IT12, disponible con una oferta por €469, también incluye una placa con sus respectivos tornillos para asegurarla directamente a la trasera de la pantalla, en el lugar que muchas tienen para atornillar el soporte que va a la pared. Lo que hace que sea invisible por completo, como si su tamaño no fuera suficiente.

Ventajas apenas lo ponemos en funcionamiento: consume muy poca electricidad, su ventilador incorporado es suficiente y aun en las tareas más exigentes el Geekom Mini IT12 no se calienta.

Hay que destacar también la presencia de sus numerosos puertos: dos USB 4 (habilitados para una tarjeta gráfica externa), dos HDMI 2.0, un USB 3.1, un USB 2.0, uno de 35 mm y la toma de alimentación. En este sentido va servido. La ventaja de tener varios puertos es que, si consideramos que nos quedamos cortos en algún apartado, por ejemplo, tarjeta gráfica, es posible usar una externa.

Amplia variedad de puertos y propósitos JS JS

Si los puertos USB se pudieran usar para alimentarlo (con una batería externa, por ejemplo), sería ideal… Aunque tampoco imagino el escenario en el que no dispongamos de un enchufe, pero sí espacio para pantalla, teclado y ratón. ¿Es un escenario deseado? Sí, pero no es uno realista.

También hay que subrayar su velocidad: le toma segundos ponerse en marcha y una vez en tareas, el silencio es virtud. Todo esto va de la mano de un procesador Core i7-1280P (su consumo es de apenas 28 W, un 35% menos de lo habitual), memoria RAM de 32 GB y almacenamiento de 1 TB. Incluye también Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

¿Qué significan estas cifras? Que aun en las tareas más complejas, como edición de vídeo o renderizaciones complejas, se comporta muy, muy bien. No sé si le va la marcha, pero no lo escuchamos quejarse, ni con videojuegos exigentes ni en modo multitareas. Que juegue en la liga de Windows 11Pro, también es de agradecer.

Confieso que, en los momentos de máxima exigencia, no le vino nada mal un pequeño (a pilas) ventilador, no lo pedía, pero lo agradeció si lo llevaba al límite durante horas seguidas.Pero este es un escenario extremo y raro en lo habitual.

Todo el conjunto (memoria, sistema operativo, procesamiento…) lo sitúa en el apartado de los portátiles de gama alta… con la ventaja de mayor robustez (hay menos piezas que se rompen), un peso reducido y una gran versatilidad.

Productos como el Geekom Mini IT12 son el futuro en muchos sentidos, más aún para la cultura nómade. Su consumo es reducido, son fiables, versátiles y tienen un precio (€469) muy ajustado. En pocas palabras, por menos de 700 euros tendríamos una configuración muy golosa.

Veredicto:

Poco más de una semana de prueba, en ocio y trabajo, me ha servido para dejarme tentar no solo por el formato, también por el Geekom Mini IT12 en particular. Lo puedo llevar a cualquier sitio y no pierdo potencia, mientras que si está en casa el sobremesa lo mira con envidia.