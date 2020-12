WhatsApp dejará de funcionar en estos navegadores de tu PC en 2021

WhatsApp dejará de funcionar en algunos móviles y también en algunos navegadores que quizás tengas en tu ordenador. WhatsApp Web se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas, sobe todo a raíz de la pandemia del coronavirus, tanto a nivel social como profesional.

Con tantas personas teletrabajando o cursando sus estudios desde casa, WhastApp Web es un instrumento indispensable que cuenta con muchas funciones, a las que que podría sumar en un futuro las videollamadas. No obstante, se permitan o no estas videoconferencias a través de la página web de la aplicación de mensajería, es importante saber en qué navegadores no se podrán utilizar WhatsApp a partir del próximo año.

La compañía dejará de operar en el navegador Microsoft Edge Legacy y en Internet Explorer. WhatsApp no ha informado en qué momento ocurrirá esto pero sí que tendrá lugar durante el próximo año. Sabrás que ha dejado de funcionar cuando, al intentar entrar en la versión web, aparezca un aviso que informa que WhatsApp no es compatible con los navegadores mencionados.

Cabe destacar que si tienes el navegador Edge, habrá que comprobar si tienes instalado su último motor de búsqueda, el Microsoft Edge Chronium, donde sí funcionará la versión web de la aplicación de mensajería. Entonces, se recomienda utilizar los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o la última versión de Edge para utilizar WhatsApp Web.