Ya hay fecha para la completa edición de Scott Pilgrim vs The World: The Game

Ubisoft ha anunciado que la reedición del arcade beat’em up en 2D inspirado en la serie de cómics y la película ‘Scott Pilgrim vs The World: The Game Complete Edition’, se pondrá a la venta el próximo 14 de enero para PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y Google Stadia’, así como a PlayStation 5 y Xbox Series gracias a la retrocompatibilidad.

El emblemático personaje, que regresa a la primera plana coincidiendo con la celebración de su décimo aniversario, nos permitirá reinterpretar al propio Scott y a otros personajes en este colorido microcosmos, como Ramona Flowers, Knives Chau y Stephen Stills. El regreso a PC y consola coincidirá con una reformulación del sector gráfico para alcanzar una resolución muy superior a la de la versión original y garantizar mayor fluidez en su conjunto de características. Si nos detenemos en el contenido, el volumen también encuentra espacio para los paquetes extra ‘Knives Chau’ y ‘Wallace Wells’, además de todos los elementos que dieron forma al original, como el sistema para la evolución de habilidades, el desbloqueo de objetos y el acceso a modos secretos.

Esta actualizada combinación de humor y jugabilidad clásicos nos permitirá ayudar a Scott Pilgrim a enfrentarse a sus enemigos, incluyendo a la Liga de los Siete Malvados Ex, con el objetivo de luchar por el amor. Además, se podrá formar equipo con hasta tres amigos en red local u online para derrotar enemigos, compartir salud y monedas, o revivirse unos a otros. Los amigos podrán competir en minijuegos sub espaciales, partidas al balón prisionero, o retarse para ver quién gana en combates de todos contra todos. No olvides echar un vistazo al tráiler de presentación.