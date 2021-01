El inolvidable mensaje de un restaurante de Valladolid a una clienta que no quería ponerse la mascarilla

No hay duda de que la hostelería es uno de los sectores que más se está viendo perjudicado por la crisis sanitaria del COVID-19. A las restricciones en el aforo impuestas los distintos territorios, hay que sumar el miedo de muchas personas a entrar en bares y restaurantes que no cuenten con terraza. De ahí que cualquier nueva reserva sea considerada una victoria. Cada cliente cuenta. Pero eso no quiere decir que no se respeten unos mínimos.

Eso es lo que le ha ocurrido al restaurante Niza, localizado en Valladolid. El pasado domingo, sus dueños tuvieron que enfrentarse a una clienta que no estaba por la labor de cumplir con las medidas de prevención y seguridad. Ante la insistencia de los mismos, les llegó a amenazar con publicar comentarios negativos sobre el local en TripAdvisor.

A todo esto, la señora, delante de sus hijos, haciéndome burlas y riéndose de mi y de mis compañeros...las mesas que habían alrededor han presenciado en todo momento su carácter desafiante y provocador...Ella "amenazaba" con TripAdvisor....#ClientesasíNo — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 10, 2021

Tal fue la indignación que sus dueños no han dudado en compartirlo en Twitter: tras comentarle que debía ponerse la mascarilla como cualquier otro comensal, ésta respondió que su petición era “de muy mal gusto” y que ella era clienta. Todo ello acompañado por burlas de distinto tipo y ante la presencia de sus hijos. Finalmente, tuvieron que llamar a la policía.

Querida Cristina, 4 horas hace que os hemos echado de nuestro local por incumplir las normas sanitarias. Hemos llamado incluso a la policía por vuestra actitud. ...Espero que te hayas quedado a gusto....yo al veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día. Gonzalo Soriano. pic.twitter.com/wTaW5nGFbG — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 10, 2021

A las pocas horas, la mujer lanzó un comentario en Tripadvisor que, poco o nada, se asemejaba a las amenazas que había vertido. Según escribe, la calidad de sus servicios era “pésima”, además “caro para ser comida basura”. La respuesta del restaurante, que no se hizo esperar, ya acumula más de 17.900 me gusta y casi 4.000 retuits.

A pesar del impacto que ha tenido la historia, tal y como explica el establecimiento, la clienta ha decidido contraatacar “reclutando amigas” para seguir difamándoles. Lo llamativo de esta trifulca es que ella misma, anteriormente, ya había dejado reseñas positivas del local.

Suma y sigue...aclaracion: la única mesa que estaba cerca POR MOTIVOS DE AFORO la ocupaban unos clientes y proveedores del restaurante. La tal cristina reclutando amigas para seguir difamando. pic.twitter.com/QCdojh4hFW — RESTAURANTE NIZA (@NizaValladolid) January 11, 2021

“Se valen de nuestra inactividad frente a estas injusticias”, responden los dueños a la pregunta de un usuario de por qué no la han denunciado. “Es una batalla diaria y ya tenemos bastantes problemas a los que hacer frente”. Por el momento, TripAdvistor ha retirado el comentario.