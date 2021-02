Si te llaman de este número, no lo cojas: no es Vodafone y te quieren estafar

Ni vas a ser la primera víctima ni vas a ser el última. Durante los últimos días, muchas personas se han visto afectadas por un tipo de estafa que, cada cierto tiempo, se vuelve un clásico. Se trata del vishing, una mezcla entre el phising y las llamadas de voz, con el que los ladrones van intentar acceder a tus datos bancarios. Y lo peor de todo es que lo hacen con tanta seguridad que, la mayor parte de sus víctimas acaban accediendo a sus exigencias. La última de ellas tiene a Vodafone como protagonista sin merecerlo.

Seguramente, ya tienes registrados en tu móvil muchos números como no deseados. O dicho de otra forma, que no quieres volver a coger, pues lo más probable es que se trate de spam telefónico o de servicios de venta a distancia. Por lo que puede que ya conozcas el siguiente: 968800739. Y, si no, atento. El supuesto más habitual es el siguiente: suena el teléfono, lo descuelgas y un comercial comienza a relatar todo un sinfín de ofertas de última hora que no puedes dejar pasar porque se acaba en los próximos minutos . Y, además, lo hace bajo el nombre de Vodafone.

Esta situación es bastante común y estamos casi acostumbrados a lidiar con ellas. Pero, ojo, en este caso hay algo más que debes tener en cuenta: se trata de una estafa. Si el supuesto vender llega a captar tu atención, rápidamente te pedirá que le envíes por WhatsApp un foto de tu DNI. Si eso pasa, sospecha. Pues si lo haces, estarás entregándole los datos que el necesita para acceder a tu información bancaria.

Este número no forma parte de nuestra numeraciones comerciales, puedes evitar las llamadas de terceros a través de la lita Robinson. — Vodafone España (@vodafone_es) November 5, 2020

Así lo ha advertido la propia compañía de telefonía en su cuenta oficial de Twitter, que ha asegurado que “este número no forma parte de de nuestras numeraciones comerciales”. Algo de lo que también se ha hecho eco el Observatorio de delitos informáticos de Canarias, que ha podido comprobar cómo diferentes usuarios de internet ya han avisado de que el mencionado teléfono 968800739 es fraudulento. También han identificado el modus operandi, utilizando restricciones de llamadas entrante en dicho número, sólo pudiéndose realizar llamadas salientes para realizar las supuestas estafas.

Aunque parezca que tan sólo van a poder acceder al número de nuestro DNI, la realidad es que éste esconde bastante cosas relacionadas con nosotros.

¿Qué puede hacer para protegerme?

Desde Panda Security, recomiendan no dar nunca nuestros datos personales ni bancarios a una persona que nos llame por teléfono, hacer una aseveración ilógica para comprobar si nuestro interlocutor conoce la empresa en la que dice trabajar o verificar que la información que nos están contando está en su página web. Además, no hay que olvidar que los bancos no solicitan nunca información personal a sus clientes ni ningún tipo de verificación de sus cuentas por medio de mensajes de texto ni por email.