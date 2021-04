Vivimos un momento en el que las estafas cibernéticas se van sucediendo una detrás de otra. Alguna toman el nombre de algunas marcas para garantizarse la credibilidad, otras prefieren usar la táctica del miedo con alguna multa o filtrado. Pero todas ellas tienen el mismo fin: acceder a nuestros datos personales y, en consecuencia, a nuestro dinero.

La última que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha denunciado está relaciona con una factura o un burofax

La última que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha denunciado tiene como señuelo una factura o un burofax. ¿Qué haces si, mañana, te llega al email un aviso de un supuesto despacho de abogados? Lo abres por curiosidad, ¿no? Pues de eso se aprovechan.

“El propósito de estos correos es que quien lo reciba descargue lo que se supone que es un burofax o una supuesta factura. Si se sigue el enlace y se abre el archivo descargado, se instala un troyano bancario en el equipo de la víctima ”, recoge Incibe en su página web. De tal modo que una vez dentro del dispositivo electrónico, este malware roba las credenciales de acceso a la web de los bancos que tenga registrados con los que puede acceder a las cuentas bancarias de la víctima.

Su nombre es Trojan Downloader o Dropper y está especializado en tomar el control de los equipos infectados y en acceder a dichas credenciales. No obstante, también es capaz de realizar otras acciones como causar infecciones con otros tipos de malware o lanzar ataques de denegación de servicio desde el equipo infectado.

Si recibes esta factura en tu correo electrónico, bórrala ya

“Una vez se ha pinchado en el enlace Descargar todos archivos adjuntos (128 kb), se abre una ventana en el navegador para descargar archivo malicioso. El archivo descargado contiene malware, el cual podría ser detectado por algunos navegadores como archivo malicioso, notificándolo al usuario”. señalan. En cualquier caso, si lo has descargado, lo mejor es eliminarlo y no ejecutarlo bajo ninguna circunstancia. En cambio, si lo has ejecutado, lo mejor es realizar un escaneo de todo el equipo con el antivirus y seguir las instrucciones marcadas por el mismo para eliminarlo.