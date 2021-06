¿Permites que esta app acceda a tus fotografías? Siete permisos abusivos que aceptamos sin revisar

¿Aceptas nuestra política de datos? “Sí, he leído y acepto los Términos y Condiciones”. Esta podría considerarse una de las mentiras más recurrentes del siglo XXI como muestra una encuesta realizada por la OCU en la que afirman que cerca de nueve de cada 10 usuarios no revisa las condiciones de privacidad antes de aceptarlas y al 69% no le preocupa el uso que hacen de sus datos.

Pero ¿por qué no las leen antes de aceptar? En el año 2016, el Consejo Noruego del Consumidor imprimió los términos y condiciones de uso de las 30 aplicaciones más populares e invitó a un grupo de voluntarias a leerlas. El experimento duró 31 horas y 49 minutos. Aunque el problema no sólo reside en la longitud de los textos, sino también en el formato, la presentación y la terminología utilizada que hacen casi imposible la comprensión lectora, provocando que muchos usuarios las acepten sin leerlas .

Sin embargo, no leer estos términos puede poner en riesgo los datos personales y la privacidad de los usuarios si se hace un uso inadecuado de los mismos. De hecho, durante los primero cinco meses del año la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha gestionado más de 700 brechas de datos notificadas.

Aun así, hay que tener en cuenta que algunos de los permisos que solicitan las aplicaciones al ser descargadas no son necesarios para asegurar el buen funcionamiento y el rendimiento de estas. Por lo que conviene entender que muchas veces se aceptan solicitudes que no son obligatorios y que los desarrolladores solo lo utilizan para extraer información de los usuarios para poder enviarles publicidad más personalizada. Conscientes de ello, desde Ironhack-escuela líder en formación de talento digital de forma intensiva- ha elaborado una lista con siete de los permisos más comunes que se aceptan de manera inconsciente, sin revisar y que en la mayoría de los casos no son imprescindibles para el funcionamiento de la aplicación, poniendo en riesgo la seguridad de los datos: