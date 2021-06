El Xbox & Bethesda Showcase supera todas las expectativas con 30 juegos en la gala

Microsoft ha sacudió a propios y extraños en su Xbox & Bethesda Showcase con la presentación de una enorme cantidad de novedades, tantas, que se han alcanzado la treintena de títulos participantes en la épica gala. Aquí hemos destacado lo más importante de la cita, como por ejemplo la presentación de ‘Starfield’, la jugabilidad de ‘Battlefield 2042’ acompañada de una avalancha de nuevos anuncios como ‘Forza Horizon 5’, ‘Contraband’, ‘The Outer Worlds 2’, ‘Party Animals’ o ‘Replaced’. Sin olvidar las fechas de lanzamiento de numerosos títulos como ‘Psychonauts 2’ y ‘Diablo 2 Resurrected’, la avalancha de juegos que llegan al servicio Game Pass y la generosa cantidad de complementos para los juegos más populares. ¡No pierdas detalle!, porque hay mucho y todo bueno:

El evento arrancaba confirmando fecha de lanzamiento y exclusividad de ‘Starfield’ para Xbox Series X|S. La próxima gran experiencia de rol firmada por los desarrolladores de la saga ‘The Elder Scrolls’ ha estrenado un pequeño teaser que nos permite entrever algunas de las capas de esta aventura dirigida por Todd Howard. Según anticipa el ejecutivo, el título será tan grande que supondrá una evolución aún más impactante de lo sucedido en la transición de ‘The Elder Scrolls Morrowind’ a ‘Oblivion’, con más elementos de animación, renderizado, inteligencia artificial y otras muchas características. El clip mostrado por Bethesda y Microsoft fija la fecha de lanzamiento para el 11 de noviembre de 2022

También nos ha permitido asistir a un extenso vídeo con secuencias de juego recogidas del prometedor ‘STALKER 2: Heart of Chernobyl’. El juego de disparos en primera persona muestra su naturaleza salvaje con escenarios y ambientaciones que resaltan la atmósfera sombría e inquietante, propia de los efectos causados por una catástrofe nuclear. La fórmula con tintes de terror, tiene como objetivo ofrecer una experiencia frenética y variada para la próxima generación. En el vídeo, de hecho, se suceden una serie de secuencias que no solo confirman las bondades gráficas de la producción, también destaca algunas mecánicas relacionadas con la modificación del arsenal en tiempo real. Su estreno se producirá exclusivamente en plataformas de Microsoft (solo en PC, Xbox Series S/X) el 28 de abril de 2022 y se podrá jugar por todos los suscriptores de Xbox Game Pass sin coste adicional desde el mismo día de su lanzamiento.

Tal y como se había previsto, Electronic Arts, ha cumplido con su palabra para los fanáticos y ha mostrado las primeras escenas de juego de ‘Battlefield 2042’. El tráiler ofrece un primer vistazo a la jugabilidad y muestra la escala masiva de destrucción del juego, además de proporcionar un vistazo a la gama de armas, vehículos, gadgets y mapas. Entre cortes de acción frenética el vídeo muestra los rascacielos de una ciudad futurista y los trastornos provocados por el clima, representado aquí por una aterradora tormenta de arena que envuelve todo el mapa y obliga a los usuarios a adaptarse rápidamente al nuevo contexto. Su lanzamiento está programado para el 22 de octubre en PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 y PlayStation 5.

Tampoco ha faltado nueva y rumoreada produccion de Avalanche Studios. La desarrolladora con base en Estocolmo ha compartido el primer tráiler de ‘Contraband’, una nueva franquicia del equipo responsable de ‘Just Cause’ y ‘Mad Max’, entre otros éxitos.

De momento no han trascendido muchos detalles de la producción, pero se confirma que será un mundo abierto cooperativo de corte setentero al que podrán acceder los suscriptores de Xbox Game Pass desde su estreno, también, sin coste adicional. Llegará exclusivamente para Xbox Series X/S (nueva generación), PC y xCloud (nube).

Por su parte los jugadores de ‘Sea of Thieves’ muy pronto darán la bienvenida entre sus filas al Capitán Jack Sparrow, que estará disponible en el juego gracias a un acuerdo de colaboración con Disney. Y además no tardará demasiado, puesto que el famoso protagonista de ‘Piratas del Caribe’ se unirá a la refriega en unos días, precisamente el próximo 22 de junio, fecha anunciada para el debut de la expansión ‘Sea of Thieves: A Pirate’s Life’, que estará disponible gratis para todos los propietarios del juego en PC y consolas Xbox.

A ‘Pirate’s Life’ introducirá una historia nueva dentro del título desarrollado por Rare, con nuevos escenarios, batallas y misiones secundarias, con el desenfadado estilo característico del MMO pirata lanzado originalmente para Xbox One y PC en 2018. Este crossover verá al Capitán Jack Sparrow y su tripulación llegar desde más allá del horizonte para iniciar una nueva aventura.

El thriller interactivo de Annapurna Interactive, ‘Twelve Minutes’, ha estrenado un nuevo tráiler en esta ocasión, nada menos que para anunciar los planes oficiales de lanzamiento y confirmar a los suscriptores de Xbox Game Pass que podrán disfrutar del juego desde el día de su estreno sin coste adicional. El inquietante título basado en ciclos de tiempo se lanzará el 19 de agosto de 2021 en PC y exclusivamente para Xbox One, Xbox Series X|S y Xbox Cloud Gaming. La producción cuenta con la participación de personajes como Willem Dafoe, que interpreta al intruso, Daisy Ridley a la mujer y James McAvoy como el hombre que impulsa al jugador través de la narrativa, para situar a los jugadores en el papel un esposo que intenta resolver el complicado misterio tras un asesinato en el que está involucrada su mujer, todo en un ciclo de tiempo continuo que reinicia la historia cada doce minutos.

Los suscriptores de Xbox Game Pass, están de enhorabuena. Pete Hines, vicepresidente de relaciones públicas y marketing en Bethesda, ha tomado el escenario para anunciar la inmediata disponibilidad de una decena de nuevos juegos en el catálogo, como ‘DOOM’, ‘The Evil Within 2’, ‘RAGE’ y ‘Wolfenstein 2: The New Colossus’, entre otros. ‘Yakuza Like a Dragon’, el último éxito de la serie de mafiosos japoneses, también se integra al catálogo junto al aclamado y galardonado ‘Hades’, que estará disponible a partir del 13 de agosto. Desarrollado por los creadores de ‘Bastion’, ‘Transistor’ y ‘Pyre’, ‘Hades’ se ejecutará en resolución 4K a 60 fps en Xbox Series X|S. En este dungeon crawler, manejarás los poderes y armas míticas del Olimpo para liberarte de las garras del dios de los muertos, mientras te haces más fuerte y desentrañas más detalles de la historia con cada intento de escape. La cuidada presentación atmosférica y la fusión de jugabilidad y narrativa que han formado parte de todos los juegos de Supergiant se desarrolla aquí en su máximo esplendor: los entornos dibujados a mano y la intensa banda sonora original consiguen, además, que el Inframundo cobre vida de forma espectacular.

El Head of Creative Joseph Staten ha marcado su presencia en el escenario para dar paso a uno de los títulos más esperados por los jugadores del entorno Xbox: ‘Halo Infinite’. El responsable ha desvelado un nuevo tráiler que ofrece un vistazo de lo que se ha llamado una campaña épica. A pesar de no ofrecer ninguna secuencia de juego real, hemos podido observar algunas cinemáticas creadas con el motor del juego y descubrir una conversación entre El jefe Maestro y Cortana. A continuación, Staten ha confirmado que ‘Halo Infinite’ se lanzará en el período de navidad de 2021 (entre noviembre y diciembre, presumiblemente) y asegura una verdadera revolución para la franquicia. Para comenzar, la vertiente multijugador será gratuita para todos los jugadores, con soporte de velocidad de hasta 120 fps en Xbox Series X. Esta novedad destacada se ha promocionado con un vídeo que ofrece muestras del modo de juego multijugador en acción.

Se anuncia oficialmente el deseado ‘Forza Horizon 5’. El quinto episodio numerado de la serie firmada por Playground Games, la filial inglesa de Xbox Game Studios, estará ambientada en México y promete revolucionar el género con gráficos que rozan el realismo y una enorme cantidad de variadas actividades para realizar, tanto en solitario como en multijugador sobre sus arenas competitivas. Como en series anteriores se aseguran eventos climáticos como tormentas de polvo y tropicales mientras las estaciones dinámicas cambian el mundo cada semana. ‘Forza Horizon 5’ promete funciones gráficas potentes y completamente nuevas desde desiertos vivientes, selvas, ciudades históricas, ruinas escondidas, playas, vastos cañones e incluso, un volcán cubierto de nieve. Su lanzamiento está programado para el 9 de noviembre en PC, Xbox One y Xbox Series X|S.

La inagotable fuente de novedades también ha marcado la fecha en el calendario para el estreno oficial de la versión para consola Xbox de ‘Microsoft Flight Simulator’, el aplaudido simulador de vuelo disponible en Windows 10. Pues bien, los propietarios de Xbox Series X|S estarán encantados de saber que, a partir del 27 de julio, podrán acomodarse en la cabina e intentar despegar en el completo simulador. Como has adivinado, ‘Flight Simulator’ se incluirá en el catálogo de Xbox Game Pass para consola. Los desarrolladores prometen el mismo nivel de profundidad y complejidad que los usuarios de PC se han encontrado durante los últimos meses.

Desde aviones ligeros hasta jets de fuselaje ancho, se pondrá a prueba tus habilidades de pilotaje frente a desafíos del clima en tiempo real, incluida cobertura y capas de nubes precisas, la velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, lluvia y los rayos, todo en un mundo dinámico. Además, se ha presentado la expansión especial ‘Top Gun: Maverick’, creada en colaboración con Paramount Pictures con motivo del inminente estreno de la película homónima en cines, prevista para el 19 de noviembre.

Llega otro importante anuncio con la revelación de la fecha de lanzamiento para ‘Diablo II Resurrected’, el esperado clásico revitalizado de Blizzard, que concretamente verá la luz el próximo 23 de septiembre cargado con todo el contenido del juego base y su expansión ‘Lord of Destruction’. La edición remasterizada del clásico Hack ‘n Slash Action/RPG atemporal, que se estrenaba en ordenadores recién superado el año 2000, ofrecerá gráficos completamente renovados, pero manteniendo la mayor fidelidad con el juego original y conservando intacta la jugabilidad que lo hizo tan popular entre los expertos de género.

‘Age of Empires IV’, regresa con un nuevo tráiler y fecha de lanzamiento oficial en PC para terminar de dar forma al trepidante Xbox & Bethesda Games Showcase. El título de estrategia y último capítulo de la famosa serie de Microsoft llegará a compatibles el 28 de octubre de 2021, a través de Steam y Windows Store y además se incluirá desde el primer día en Xbox Game Pass para PC. La entrega ofrecerá ocho civilizaciones disponibles en el lanzamiento y una campaña que abarca cincuenta años de historia, distribuidos en cuatro caminos narrativos diferentes. Incluirá más de tres horas de contenido en vídeo y documentales que ayudarán a los jugadores a conocer los períodos históricos y eventos que tendrán que vivir dentro de los escenarios interactivos propuestos por los desarrolladores.