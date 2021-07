The Coalition demuestra hasta dónde llega la combinación Xbox Series X con Unreal 5

La Game Developers Conference 2021 ha finalizado, y, pocos días después del evento, The Coalition, estudio responsable de los actuales juegos de la serie ‘Gears of War’, ha publicado un par de vídeos donde se descubre parte de las demostraciones realizadas en la conferencia de San Francisco. Allí los invitados contaron con la oportunidad de contemplar cómo se comportará Unreal Engine 5 tanto en Xbox Series X, como entornos Windows.

Los materiales en cuestión muestran algunos aspectos técnicos del nuevo motor gráfico aplicado a las plataformas más punteras de Microsoft y, además de algunos escenarios, también tenemos la oportunidad de ver la representación de un ambiente repleto de efectos.

En el vídeo que presenta la denominada “Alpha Point Technical Demo” podemos comprobar como Unreal Engine 5 implanta tecnologías Lumen y Nanite, que escala polígonos en tiempo real permitiendo una alta densidad en las escenas sobre la nueva consola de Microsoft, algo que genera como resultado increíbles imágenes que formarán parte de los próximos juegos de esta nueva generación. El conjunto completo se compone con más de 100 millones de polígonos, mientras varios activos en escena mantienen entre 300 y 500.000 polígonos (aproximadamente 15 veces más que en ‘Gears 5’).

La otra demostración se centra en la representación de personajes. En el clip podemos comprobar como el rostro de un protagonista está compuesto por 31.000 polígonos mientras el cuerpo mantiene un total de 130.000. Tan solo el vello facial, como cejas, barba y cabello, suman entre 3 y 5 millones de polígonos. “Un personaje completo de Xbox 360 habitualmente se compone de unos 1.500 polígonos, prácticamente lo mismo que ocupa una pestaña en la actual generación”, asegura Colin Penty, director de arte técnico en The Coalition

No está de más destacar que los vídeos no representan ningún juego en desarrollo, tan solo se trata de escenas creadas por The Coalition para ejecutar la demostración. Sin embargo, el estudio confirma que estas tecnologías estarán presentes en “múltiples proyectos”. Ninja Theory, por ejemplo, está desarrollando el nuevo ‘Hellblade’ con Unreal Engine 5 y puede ser uno de los primeros títulos que aprovechen el motor gráfico.