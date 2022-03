MotoGP 22: La mayor edición de la franquicia regresa con sorprendentes características

Milestone, la conocida casa italiana de “software”, con permiso de Dorna Sports S.L., ha publicado las características principales de “MotoGP 22″, la siguiente entrega del juego de simulación de carreras sobre dos ruedas. Pero antes de abrir gas, tan solo anticipar que llegará el 21 de abril de 2022, con ediciones para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y PC a través de Steam.

Prosigue el legado de la franquicia añadiendo novedades al juego

Este año la producción añade características, por ejemplo, “(NINE) Season 2009″, un modo completamente nuevo para revivir una de las temporadas más increíbles de la historia de MotoGP. En esta parcela, encontraremos una auténtica película documental narrada por Mark Neale, director de los mejores documentales de la competición, con más de 50 minutos de imágenes originales de la temporada 2009. Además de ser testigo de la historia, también se podrá formar parte de ella. De hecho, el destino de la carrera estará en manos del jugador merced a los retos dedicados a revivir y reproducir los momentos más icónicos en la piel de pilotos como Rossi, Pedrosa, Stoner y Lorenzo.

El nuevo título de Milestone tendrá ediciones para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y PC a través de Steam. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La entrega también añade la nueva vertiente “MotoGP Academy”, con características destinadas para los recién llegados que no estén familiarizados con la saga o simplemente para aquellos que quieran mejorar su estilo y dominar el juego. El tutorial revisado lo conforman una serie de sesiones cortas de juego con reglas personalizadas, para ayudar a entender los fundamentos del juego y sentirse seguro sobre la moto. Además, se habilita el sistema de dificultad adaptativa que ayuda a los usuarios a través de mensajes emergentes en el juego, sugiriendo cómo adaptar y modificar el nivel de dificultad en función de sus habilidades. Por ejemplo, el juego puede recomendar bajar la dificultad si no completas determinados retos, habilitar algunas ayudas en caso de demasiadas caídas o, incluso, sugerir el tutorial dedicado al desgaste de neumáticos en el caso de que finalices una carrera con ellos en mal estado. Estas sugerencias aparecerán al final de la Carrera y los jugadores son libres de seguirlas o no.

Más grande, más rápido

Como ya habrás deducido, el juego también incluye la temporada 2022 completa con todo el contenido oficial, incluyendo más de 120 pilotos y 20 circuitos oficiales. Además, hay más de 70 pilotos y motos históricas disponibles. El modo Carrera de Mánager (Managerial Career) ha vuelto, permitiendo que los jugadores creen su propio equipo o se unan a uno real gestionando todos los aspectos de estrategia, desde el desarrollo de las motos hasta el personal dedicado que apoyará al piloto. Aquí puedes personalizar la propia temporada, eligiendo los Grandes Premios que quieras disputar de entre una serie de distintos calendarios. Y, por primera vez en la saga, cuenta con el esperado modo de pantalla partida local para 2 jugadores, multijugador online y juego cruzado a través de consolas de la misma familia. Se lanzará en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y Steam.

MotoGP 22 - Announcement Trailer