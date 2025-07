La nueva ‘bomba apagón’ de China que neutraliza la red eléctrica enemiga en un área de 10.000 m².

La bomba de grafito no es un arma nueva, aunque sí inusual. Estados Unidos la utilizó en la guerra del Golfo de 1991 y posteriormente durante los bombardeos de la OTAN en la antigua Yugoslavia en 1999, en ambos casos con gran éxito. En el primero, esta arma no letal logró deshabilitar el 85 % de la red eléctrica de Irak, mientras que en Yugoslavia se llegó al 70 %. No se conoce que esté en ningún arsenal más allá del estadounidense, aunque Corea del Sur anunció hace algunos años sus planes para desarrollarla. Este grupo se amplía ahora con la inclusión de China, que por primera vez ha revelado públicamente que cuenta con este tipo de arma.

CCTV, la televisión estatal china, ha emitido un vídeo, consistente en una animación por ordenador, que muestra lo que parece ser una nueva bomba de grafito de desarrollo nacional. Este tipo de munición no convencional está diseñada para inutilizar infraestructuras eléctricas de alta tensión sin causar destrucción física.

Las imágenes muestran un misil, lanzado desde un vehículo terrestre, que libera 90 submuniciones cilíndricas sobre la zona objetivo. Tras ser liberadas, las cápsulas rebotan al impactar contra el terreno y después detonan en el aire, dispersando filamentos de carbono tratados químicamente. Estos filamentos conductores están diseñados para provocar cortocircuitos en transformadores, subestaciones y otros componentes clave de una red eléctrica.

